Cuánto cuesta el pan dulce de Donato De Santis y qué lo diferencia del tradicional

El precio del increíble pan dulce de Donato De Santis

En las mesas argentinas durante las fiestas los panetone son uno de los grandes protagonistas. Año tras año, este clásico navideño se reinventa con nuevas recetas, versiones artesanales y sellos de autor que elevan su valor gastronómico. En ese universo, uno de los más buscados vuelve a ser el del reconocido cocinero.

El chef italiano ofrece su versión premium bajo el sello de Cucina Paradiso, su cadena de restaurantes. El pan dulce de Donato De Santis se comercializa en presentaciones de 750 gramos y 1 kilo, con valores que rondan entre $29.990 y $34.990 pesos argentinos, según el tamaño. Estas cifras lo ubican dentro del segmento de productos gourmet, elaborados con materias primas seleccionadas y técnicas artesanales.

La propuesta navideña del jurado de MasterChef Celebrity se encuentra disponible en las distintas sucursales de su firma en Buenos Aires, ubicadas en barrios como Palermo, Recoleta, Villa Devoto y Caballito. Además, se ofrece en ediciones limitadas, lo que refuerza su carácter exclusivo dentro de la oferta gastronómica de fin de año.

Que diferencia el pan dulce de Donato De Santis del tradicional

La receta tradicional del pan dulce argentino se basa en harina, agua, frutas secas y fermentación natural. Con el tiempo, se fueron incorporando variaciones según la región y las costumbres familiares. En el caso de Donato De Santis, la inspiración es clara y responde a sus raíces italianas: se trata de un panettone, una versión más liviana y esponjosa.

Esta receta se caracteriza por su textura aireada, lograda a través de una fermentación prolongada y el uso de masa madre. A diferencia del pan dulce argentino, que suele ser más compacto y cargado de frutas, el producto del chef apuesta por un equilibrio entre suavidad y sabor. Se lo elabora con harina especial, manteca de primera calidad, frutas confitadas seleccionadas y perfume de cítricos.

En este contexto, la propuesta de no busca reemplazar al pan dulce tradicional, sino ofrecer una alternativa que refleje su identidad cultural. El panettone se diferencia también por su presentación. Cada pieza se envuelve en un packaging cuidado, pensado para destacar en la mesa navideña y convertirse en un regalo gastronómico.

Donato De Santis muestra cuánto cuesta el pan dulce y qué lo diferencia del tradicional, integrando su sello personal en una propuesta que combina técnicas artesanales con inspiración italiana. La elaboración refleja un estilo propio que convive con el clásico argentino y se suma a las opciones presentes en las mesas de fin de año.

