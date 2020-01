La irónica crítica de Nazarena Vélez sobre un video retro

View this post on Instagram

Cálmate Evita✌ Estoy mirando cosas en YouTube y no puedo creer el TUPE que teniaaaaaaa para todo‼ Que atrevidaaaaa y que autoestima elevado😂 👉esta es conducción🎤 en programa de música tropical 🎶 Presten atención cuando clavó YO SOY PUEBLO la NO reacción de la tribuna🙄✌😂