Mica Viciconte le respondió a Nicole Neumann luego que recordara su pasado con Cubero

A pesar de que Mica Viciconte y Nicole Neumann habían firmado una paz tácita hace meses y habían dejado su guerra alejada de los medios, ahora ese enfrentamiento se vuelve recrudecer.

Todo comenzó cuando en Santo Sábado, el programa que conduce junto al Pelado López, la modelo respondió a la consigna sobre “¿Qué te la baja a vos?”. “Los temas escatológicos (...) Para que el erotismo subsista, hay que cuidar esas cosas porque ya cuando perdés todo enfrente del otro. Y hay que cuidarlo en el tiempo”, dijo Nicole.



“¿Estuviste diez años en pareja y nunca te cayó mal un sushi?”, le preguntó Malena Guinzburg. “¡No! Diez años y no pasó. Y si pasó, nadie se enteró más que mi persona”, dijo la top.

Tras estas declaraciones, en donde recordó parte de su pasado con Fabián Cubero, Mica Viciconte decidió enviarle un "palito" través de su cuenta de Instagram. La actual pareja del futbolista compartió un contundente mensaje a través de las historias de esa red social.

“Si no sueltas a tu ex, ¿con qué mano piensas agarrar al amor de tu vida?”, fue el cartel que se leía en Stories, en clara referencia a la posición de Nicole de rememorar el pasado con su ex.



Mica Viciconte y Fabián Cubero: "Soñamos con tener un hijo"

Antes de este paso, Mica Viciconte y Fabián Cubero confirmaron en exclusiva para CARAS sus deseos de tener un hijo.

"Me encantaría. Sobre todo porque yo no tengo hijos. Pero siempre consensuado con Fabi. Muchas veces me inventaron embarazos, la última vez fue porque tenía un poco de pancita por haber comido de más. Pero si, soñamos con tener un hijo y será cuando tenga que ser. Este año cumplimos cinco juntos", confesó la ex chica Combate.

Luego, "Poroto" aseguró: "Nuestra pareja se consolidó mucho y me gustaría seguir disfrutando juntos con Mica, solos y en familia. Y ver que otro proyecto podemos consolidar, como el de tener un hijo juntos".