Los actores Rider Strong, Will Friedle y Danielle Fishel abordaron el delicado tema del abuso sexual en su podcast "Pod Meets World", dedicando un episodio completo a sus experiencias con la estrella invitada de Boy Meets World y abusador sexual convicto, Brian Peck.

En el episodio del 19 de febrero, los coanfitriones se unieron a la terapeuta familiar Kati Morton para discutir las revelaciones sobre Peck, quien apareció como invitado en dos episodios de la quinta temporada de la popular serie. Friedle compartió su shock y confusión al descubrir los crímenes de él, revelando que incluso lo llevó a otros sets después de Boy Meets World, confiando en la fachada que el abusador había construido.

Qué dijeron los actores de Boy Meets World sobre el caso Brian Peck y Drake Bell

Strong también admitió haber pasado tiempo con el extrabajador de Nickelodeon, a pesar de la diferencia de edad de 20 años entre ellos. "La persona que presentó fue un tipo genial y divertido que era realmente bueno en su trabajo y con el que querías pasar el rato. Lo veía todos los días, salía con él todos los días, hablaba con él todos los días", comentó.

Fishel destacó la reticencia de algunos adultos en el set para cuestionar la relación entre Brian Peck y los jóvenes actores, sugiriendo que el miedo a ser percibidos como homofóbicos pudo haber influido en su silencio.

Drake Bell - Brian Peck

Peck fue condenado por un acto lascivo contra un niño y cópula oral de una persona menor de 16 años en 2003. Friedle y Strong, quienes escribieron cartas de apoyo al ejecutivo en el pasado, ahora enfrentan el peso de su complicidad. El episodio del podcast resalta la importancia de abordar el abuso y la responsabilidad de apoyar a las víctimas en lugar de a los perpetradores.

"En aquel entonces, no se podía buscar en Google para saber de qué se acusaba a la gente. Entonces, en retrospectiva, estaba llegando a un acuerdo y admitiendo una cosa, que es todo lo que nos admitió, pero parece que estaba siendo acusado de una serie de delitos que no sabíamos”, destacó. "Estamos sentados en esa sala del tribunal en el lado equivocado de todo… La madre de la víctima se volvió y dijo: 'Mira a todas las personas famosas que trajiste contigo. Y eso no cambia lo que le hiciste a mi hijo. Me quedé allí sentado con ganas de morir. Era como, '¿Qué diablos estoy haciendo aquí?' Fue horrible en todos los sentidos”, recordó.

"No nos contaron toda la historia, pero eso no cambia el hecho de que lo hicimos. Todavía no puedo encontrar las palabras para describir todas las cosas que siento dentro de mí", sentenció Will Friedle sobre el caso de Brian Peck.

