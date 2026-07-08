Patagonia y Mendoza en un mismo menú: así fue la cena que sorprendió a los amantes del vino

Bravado, el restaurante de Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines en Vicente López, consolidó su ciclo de cenas colaborativas con una nueva edición que cruzó territorios para sentar en la misma mesa lo mejor de la Patagonia y Mendoza.

Mariano Szatma Szotan, Juliana del Águila Eurnekian, Flavia Amad y Ana Lovaglio Balbo.

El miércoles 24 de junio, Bravado recibió a Bodega Susana Balbo y a los cocineros de Osadía de Crear, el restaurante de la bodega mendocina. Bajo el concepto "2 bodegas | 1 experiencia", el ciclo propone cada mes un menú irrepetible pensado en conjunto por equipos de distintas regiones del país.

La cena estuvo a cargo del chef Mariano Szatma Szotan y la pastelera Ana Irie, responsables de la cocina de Bravado, junto a Flavia Amad, chef de Osadía de Crear. El menú de seis pasos recorrió desde una tarteleta de trigo sarraceno con crema de anchoas y velo de jarilla hasta un helado de peras con panna cotta y gelée al vino, pasando por vieiras, trucha, repollitos de Bruselas y un chivito mendocino como plato principal.

Bravado, el restaurante de Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines

Los vinos de ambas bodegas acompañaron cada paso, servidos en copas Volf, junto a las aguas italianas S. Pellegrino y Acqua Panna. El ciclo también cuenta con el apoyo de Esplendor Plaza Francia by Wyndham.

"Esta segunda edición confirma el espíritu con el que pensamos La Mesa Compartida: generar un ciclo vivo, que pueda transformarse en cada encuentro y sumar nuevas voces, regiones y proyectos", señaló Juliana Del Águila Eurnekian, presidenta de Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines.

Los platos de "La mesa compartida" en Bravado

Por su parte, Ana Lovaglio Balbo, directora de Marketing y Hospitalidad de Susana Balbo, destacó: "Propuestas como esta trascienden el vino como producto y lo convierten en una vivencia compartida".

La primera edición había reunido en mayo a Bravado con Bistró Humberto Canale, bajo el concepto "Patagonia + Patagonia". Con esta segunda entrega, el ciclo amplió el mapa gastronómico.

Así fue "La mesa compartida" en Bravado

Las próximas fechas ya están confirmadas: el 26 de agosto llegará Pausa, de El Porvenir de Cafayate; el 30 de septiembre, Fogón, de Lagarde; el 28 de octubre, Piedra Infinita, de Zuccardi; y el 25 de noviembre, Riccitelli Bistró. Siempre el último miércoles de cada mes, siempre con una nueva región en la mesa.