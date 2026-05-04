Así es la increíble casa del lago de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Europa: estilo romana y moderna

A mediados de abril, Caro Calvagni viajó a Europa para instalarse nuevamente en la casa que comparte junto a su marido Nicolás Tagliafico. A través de sus redes sociales, la empresaria no sólo mostró cómo fue el tan ansiado reencuentro con el defensor de la Selección Argentina y sus perrihijos -dos buldogs francés-, sino que, además, deslizó algunos detalles de cómo es su casa del lago en Francia en el que predomina el estilo romana y moderna.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico apuestan por un diseño lleno de sofisticación

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico eligen un diseño lleno de sofisticación, donde cada rincón parece pensado para combinar confort, estética y una conexión directa con el entorno natural que provee Lyon. La propiedad, ubicada en una zona privilegiada con vista al lago francés, se destaca por su impronta elegante pero relajada, ideal para equilibrar la intensidad de los compromisos laborales con momentos de calma y disfrute en pareja. “Casita del lago, mis perritos, mi amor”, escribió la diseñadora abriendo las puertas de su hogar a su comunidad virtual.

Casa del lago de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico | Instagram

En esta línea, el balcón es uno de los grandes protagonistas de la lujosa mansión. Con barandas de vidrio que permiten una vista panorámica sin obstáculos ni obstrucciones visuales el espacio se abre hacia un paisaje donde el lago y la ciudad se integran formando una postal de ensueño. Los muebles de exterior, de líneas simples y tonos neutros, acompañan la escena sin quitarle protagonismo al entorno, mientras que los detalles en madera del techo aportan calidez y un guiño al estilo romano reinterpretado en clave contemporánea.

Casa del lago de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico | Instagram

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico, un a casa pensada para ser vivida

En ese escenario, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico suelen compartir momentos íntimos junto a sus perros, generando una postal que mezcla ternura y sofisticación. Los sillones amplios y cómodos son ideales para disfrutar del descanso en conexión con el ambiente, mientras la luz natural resalta la paleta de colores suaves que domina la decoración.

Asimismo, en la planta baja del exterior de la glamorosa propiedad también se refuerza esa fusión entre lo clásico y lo moderno. Elementos como macetas de estilo antiguo y detalles arquitectónicos inspirados en lo romano conviven con líneas minimalistas. A su vez, las baldosas que delimitan un patio con salida al agua conforman un rincón especial para contemplar el paisaje en completa calma. Así, la estética acompaña ese estilo de vida: práctica, luminosa y con una fuerte presencia de materiales nobles.

Casa del lago de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico | Instagram

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico consolidan así no solo un hogar, sino un proyecto compartido donde el diseño, el bienestar y el amor por los detalles se combinan con naturalidad. De esta manera, su casa del lago en Europa se convierte en una fuente de inspiración para quienes buscan agregarle un guiño romano a las edificaciones clásicas y modernas. En otras palabras, se trata de un hogar confortable, funcional y lujoso apto para su vida en pareja y sus momentos de ocio junto a sus perritos Galu y Pepu.

NB