Máxima Zorreguieta en Nueva Dehli: vestidos en tono boho chic y accesorios elegantes

Con esa particular combinación de glamour y simpleza que la caracteriza, Máxima de los Países Bajos (55) volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante su visita oficial a la India. La monarca aterrizó en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi y, a lo largo de tres días, cumplió con su agenda como Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Salud Financiera, apostando por looks sofisticados, relajados y con sutiles guiños a sus raíces argentinas.

Máxima Zorreguieta

Desde que descendió del avión sorprendió con un vestido midi cruzado de Zimmermann, en color celeste con estampado paisley en tonos beige y marrón. De espíritu boho chic, completó el estilismo con sandalias de taco bajo de gamuza marrón de Gianvito Rossi y un bolso Amazonia, tejido artesanalmente en crochet por la firma argentina LH Handmade, un emprendimiento impulsado por tejedoras de Loma Hermosa, en el partido bonaerense de San Martín. Se trata de un accesorio que Máxima elige desde hace años para dar visibilidad al trabajo de estas artesanas argentinas y que también lució en versión beige durante su estadía.

Máxima Zorreguieta en Nueva Delhi

Para su encuentro en Nueva Delhi con el primer ministro Narendra Modi (75), la reina rescató de su guardarropa un vestido amarillo con estampado de hojas, también de Zimmermann, que había estrenado en 2021. Volvió a combinarlo con sus clásicas sandalias Gianvito Rossi, otro bolso de crochet en tono chocolate y unos grandes aros de flores nacaradas de Zara. Durante su paso por la India también participó del Financial Health Demo Day, organizado por la Fundación Gates, donde encabezó reuniones y conferencias sobre salud financiera, seguridad económica, inteligencia artificial aplicada a la agricultura y soluciones para trabajadores de la economía informal.