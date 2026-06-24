Máxima Zorreguieta sorprendió con un vestidazo estilo boho chic en clave royal

Máxima Zorreguieta se llevó todas las miradas nuevamente y confirmó por qué marca tendencia dentro de la realeza. En esta oportunidad, la esposa del rey Guillermo Alejandro cautivó con el look de inspiración bohemia que eligió para un largo viaje, el cual tiene a un particular vestido como protagonista absoluto.

Máxima Zorreguieta y su apuesta boho chic más elegante

Luego de vivir jornadas cargadas de pura emoción en Estados Unidos, donde acompañó a las selecciones de Países Bajos y Curazao durante el Mundial 2026, Máxima Zorreguieta volvió a demostrar que la moda sigue siendo una de sus grandes aliadas. La reina de los Países Bajos aterrizó en Delhi, al norte de la India, para cumplir con una serie de compromisos institucionales y, fiel a su estilo, convirtió su llegada en una auténtica declaración fashionista.

Al descender del avión, la monarca fue recibida por las autoridades locales y captada por el lente de Patrick van Katwijk, fotógrafo oficial de la Casa Real neerlandesa. Sonriente, relajada y elegante, Máxima Zorreguieta protagonizó una serie de imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales gracias al sofisticado outfit que eligió para la ocasión.

Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta apostó por un vestido largo de inspiración boho chic en una delicada tonalidad celeste pastel, uno de los colores estrella de la temporada. La pieza, confeccionada en un tejido liviano y fluido, se destaca por su caída etérea y su estampa ornamental en tonos beige y dorado, inspirada en los clásicos estampados paisley que suelen asociarse con la estética bohemia.

El diseño presenta mangas amplias de largo tres cuartos con volumen, un escote en V sutil y una silueta relajada que aporta movimiento y comodidad sin resignar sofisticación. Además, su falda de largo midi con terminaciones decoradas y bordes estampados completa una propuesta elegante y funcional para enfrentar las altas temperaturas del destino asiático.

Máxima Zorreguieta (Crédito: Patrick van Katwijk)

Una vez más, Máxima Zorreguieta confirmó su habilidad para encontrar el equilibrio perfecto entre protocolo y tendencia. Lejos de los conjuntos estructurados o los vestidos de corte clásico que suelen dominar la agenda real, la argentina apostó por una pieza relajada, femenina y contemporánea que encaja a la perfección con el espíritu libre del estilo boho chic.

Para completar su estilismo, sumó accesorios que jugaron un papel fundamental: chal de color marfil, una pieza liviana que aportó contraste y sofisticación al conjunto, y pequeño bolso tejido en tono caramelo, confeccionado en fibras naturales.

En cuanto al calzado, optó por unas sandalias de taco medio en color marrón, de diseño minimalista y elegante, ideales para estilizar la figura sin resignar comodidad durante su llegada al país asiático. Máxima Zorreguieta agregó joyas discretas, entre ellas unos delicados pendientes, varias pulseras y un reloj clásico.

Boho chic, el estilo tendencia que elige Máxima Zorreguieta

El estilo boho chic atraviesa una nueva etapa de popularidad y se consolidó como una de las tendencias más fuertes de 2026. Inspirado en la estética bohemia de los años setenta, esta estética combina prendas fluidas, estampados artesanales, bordados, tejidos naturales y siluetas cómodas que transmiten libertad y sofisticación al mismo tiempo.

Máxima Zorreguieta (Crédito: Patrick van Katwijk)

Vestidos amplios, mangas voluminosas, detalles étnicos y accesorios artesanales son algunos de los elementos característicos de esta corriente que volvió a imponerse tanto en las pasarelas internacionales como en el street style de celebridades e influencers. De hecho, Máxima Zorreguieta es una de las royals que mejor interpreta esta tendencia. A lo largo de los años incorporó a su guardarropa diseños con inspiración bohemia, apostando por este tipo de prendas.

De esta manera, Máxima Zorreguieta sorprendió con un vestidazo estilo boho chic en clave royal y se llevó todas las miradas al llegar al aeropuerto de Delhi, ciudad ubicada al norte de la India, para cumplir con una serie de compromisos institucionales.