La familia de Anne Hathaway y Adam Shulman tiene un nuevo integrante porque la actriz ganadora del Oscar se convirtió en madre por tercera vez. Por el momento, la pareja no dio a conocer el sexo del bebé ni compartió mayores detalles sobre su nacimiento, pero medios internacionales aseguran que vista por las calles de Nueva York junto a su bebé.

Anne Hathaway junto a sus hijos Jonathan y Jack

Anne Hathaway fue mamá por tercera vez a los 44 años

A sus 44 años, la protagonista de El diablo viste a la moda vuelve a vivir la experiencia de la maternidad junto al diseñador de joyas, con quien está casada desde 2012. Juntos ya son padres de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, por lo que la llegada del nuevo bebé amplía la familia a cinco integrantes.

Anne Hathaway había anunciado su tercer embarazo en junio, a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram. En las imágenes, la actriz mostró su pancita al ritmo de la canción "Baby I'm Yours", de Barbara Lewis, y acompañó el posteo con una breve frase: "Baby, I'm yours".

Anne Hathaway había confirmado su embarazo en el mes de junio

Un mes después, durante una entrevista en Late Night With Seth Meyers, la actriz habló con humor sobre la noticia y reconoció que el embarazo había sido una sorpresa incluso para ellos. "Sabíamos lo que hacíamos, pero nos sorprendió mucho que funcionara. ¡Este bebé nos sorprendió!", contó. Además, reveló que junto a su marido habían elegido un apodo para el pequeño: "buzzer-beater", una expresión del básquet que hace referencia a un lanzamiento que entra justo cuando el reloj marca el final del partido.

La actriz también hizo referencia a su embarazo durante la presentación de The Odyssey, la película de Christopher Nolan en la que interpreta a Penélope. En julio, deslumbró en la alfombra roja de Nueva York con un vestido de Prada especialmente diseñado para realzar su figura de embarazada. Por entonces, la artista combinó el diseño con joyas de Bulgari y se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche.

Anne Hathaway lució su pancita en la presentación de The Odyssey

Detrás de esta nueva etapa familiar también hay una historia personal importante. En distintas oportunidades, Anne Hathaway habló sobre las dificultades que atravesó para concebir y reveló que había sufrido la pérdida de un bebé en 2015. En 2019, cuando esperaba a su segundo hijo, compartió un mensaje de acompañamiento para quienes atravesaban problemas de fertilidad y reconoció que ninguno de sus embarazos había sido un camino sencillo.