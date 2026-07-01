Anne Hathaway lució su panza de embarazada durante sus vacaciones en St. Tropez

Como no podía ser de otra manera, la actriz Anne Hathaway (43) tiene una historia de amor digna de una película. Conoció al actor, productor de cine y diseñador de joyas Adam Shulman (45) en 2008, durante un festival de cine, y cuatro años más tarde se casaron. A la familia que formaron se sumaron Jonathan (10) y Jack (6) y ahora, con una pancita que ya no puede ocultar, la pareja confirmó que espera con felicidad la llegada de su tercer hijo.

Anne Hathaway espera su tercer hijo

La actriz debió postergar el anuncio de su embarazo debido a una intensa agenda profesional. Tras el estreno de Mother Mary y la promoción de El diablo viste a la moda 2, junto a Meryl Streep, decidió hacer una pausa y disfrutar de unos días de descanso con su familia en la Riviera Francesa.

Anne Hathaway con sus hijos, Jonathan y Jack

Entre el mar, el sol y las playas de Saint-Tropez, la futura mamá dejó que su embarazo fuera el gran protagonista. En bikini, trajes de baño de dos piezas, un conjunto de lycra de mangas largas y vestidos de silueta amplia, Anne apostó por looks cómodos y frescos, ideales para protegerse de las altas temperaturas del verano europeo.

Anne Hathaway disfruta de unas vacaciones en familia en Saint-Tropez

Todos recuerdan las dificultades que enfrentó para convertirse en madre, una experiencia de la que habló públicamente en varias oportunidades. "Para todas las que están pasando por la pesadilla de la infertilidad y la concepción, sepan que ninguno de mis embarazos fue fácil... Pero valió la pena porque no me sentí completamente realizada ni plenamente integrada hasta que fui madre. La maternidad ocupa un lugar muy importante en mi vida", expresó tiempo atrás. Hoy, mientras disfruta de unas vacaciones en la Costa Azul, Anne vive con emoción la dulce espera de su tercer hijo.