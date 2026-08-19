Las mejores fotos de Anne Hathaway embarazada

Nada de estilismos oversize o que atenúen su pancita, Anne Hathaway (43), una de las “reinas” de las red carpet, decidió elevar su embarazo con outfits que lo coloquen en el centro de las miradas. A la espera de su tercer hijo y con varios meses de gestación, sigue promocionando sus nuevos proyectos con la simpatía y elegancia de siempre.

Anne Hathaway está embarazada de su tercer hijo

Y así sucedió días atrás durante la premiére mundial de “The End of Oak Street” (“El final de la calle Oak”) en el complejo de Warner Bros, ubicado en Los Angeles, California. La famosa actriz, protagonista de la cinta junto a Ewan McGregor, acudió al evento luciendo una espectacular blusa asimétrica en azul cielo, con el interior en rojo vivo y una larga cola, que combinó con jeans tiro bajo para mostrar su celebrado “baby bump” a pura sofisticación.

Anne Hathaway deslumbró con su look en Los Ángeles

Feliz con su presente, Hathaway comparte la vida con su esposo, el empresario, productor y diseñador de joyas estadounidense Adam Shulman, con quien ya tiene otros dos hijos, Jonathan (10) y Jack (6).