Anne Hathaway rompió el silencio sobre su embarazo: "Este bebé nos sorprendió"

Espléndida, bellísima y feliz. Así se mostró Anne Hathaway durante el estreno mundial de The Odyssey, la nueva película de Christopher Nolan, que se celebró en el AMC Lincoln Square Theater de Nueva York, convertido en un verdadero "olimpo" de estrellas.

Cual diosa griega, la actriz ganadora del Oscar, que en el film interpreta a la mítica reina Penélope, eligió un vestido de Prada confeccionado especialmente para realzar su figura de embarazada.

El diseño, completamente bordado con pedrería, reversionó el clásico corte imperio y se destacó por su amplia falda plisada. Para completar el look, Hathaway apostó por una exclusiva selección de alta joyería de Bulgari, firma de la que es embajadora global.

El impactante look de Anne Hathaway

Además de convertirse en una de las grandes protagonistas de la alfombra roja, la actriz habló por primera vez sobre la llegada de su tercer hijo.

“Quiero decir, sabíamos lo que hacíamos, pero nos sorprendió mucho que funcionara. ¡Este bebé nos sorprendió!”, contó con humor durante su visita al programa Late Night with Seth Meyers.

Allí también reveló el apodo con el que ella y su esposo, Adam Shulman, llaman al bebé que viene en camino: "buzzer-beater", un término del básquet que hace referencia al lanzamiento que entra justo cuando el reloj marca el final del partido.