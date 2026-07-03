La boda de Taylor Swift y Travis Kelce llegó a Times Square: la imagen que sorprendió a los fanáticos y el inesperado rol de Adam Sandler

Taylor Swift y Travis Kelce son los protagonistas de la boda del año en una espectacular celebración que mantiene en vilo al mundo entero. El Madison Square Garden se preparó para recibir al menos 1000 invitados y se calcula que el presupuesto para este evento es de alrededor de 20 millones de dólares.

El salón de conciertos fue cerrado durante tres días y esta noche emitió el mensaje "recién casados" cuando la pareja dio finalmente el sí. Mucho se especuló sobre los detalles de una boda que buscar reservar su intimidad y por esta razón todos los asistentes firmaron un acuerdo de confidencialidad para evitar que se difundan imágenes o videos del casamiento.

Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce eligieron casarse vistiendo los diseños de alta costura de Dior

Tras la boda, el publicista de Taylor Swift dio detalles sobre los atuendos de esta noche y los diseñadores elegidos para sellar esta unión. Según detalló ante la prensa estadounidense, ambos diseños pertenecen a Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones de alta costura de Dior. Además, los zapatos de los novios fueron confeccionados a medida por Christian Louboutin y la cantante lució joyas de Cartier.

Los carteles en el Madison Square Garden tras la boda de Taylor Swift y Travis Kelce (Créditos: AFP)

Durante la noche de este viernes 3 de julio se conocieron algunas imagenes que corresponden al ensayo de boda que se realizó en el Madison Square Garden. Esta noche a través de las redes sociales se conocieron los looks de algunas celebridades que asistieron a la boda como Ed Sheeran, Bradley Cooper, Camila Cabello y Gigi Hadid.

El especial rol que tuvo el actor Adam Sandler en la boda

La artista y el jugador de fútbol americano no tuvieron damas de honor ni padrinos de boda. En su lugar, el hermano de Taylor, Austin Swift, cumplió el rol de "Man of Honor" (equivalente masculino a dama de honor), mientras que Jason Kelce, hermano mayor de Travis fue su padrino.

Entre los famosos invitados a la celebración, quien tuvo un rol fundamental y fue elegido especialmente para oficiar la boda fue el actor Adam Sandler quien en varias oportunidades demostró su fanatismo por la cantante pop y el cariño que le tiene a la pareja.

Los fanáticos acompañaron a Taylor Swift y Travis Kelce (Créditos: AFP)

Se espera que la boda continue hasta la madrugada y mientras tanto como parte de la celebración, el Empire State Building permanece iluminado con un color azul durante toda la noche, representando el tradicional "algo azul" que, según la costumbre, acompaña a toda novia en su camino al altar.