Barby Franco mostró la hamaca nido de Sarah Burlando: sustentable, artesanal y estilo boho chic

Desde que se convirtió en madre, Barby Franco piensa en cada detalle para acompañar el desarrollo intelectual, motriz y físico de su hija, Sarah Burlando. Es por ello que piensa espacios especialmente adaptados para que la pequeña pueda explorar y divertirse sin correr riesgos. No obstante, una de las premisas de la modelo es mantener la línea estética de su glamouroso hogar, incluso en el exterior de la vivienda. Así quedó demostrado este domingo 10 de mayo cuando en sus redes sociales mostró la hamaca nido con materiales artesanales y cien por ciento sustentable, estilo boho chic.

La hamaca boho chic de Sarah Burlando

A través de su cuenta personal de Instagram en la que reúne a más de 2,1 millones de seguidores, Barby Franco compartió una serie de imágenes donde se puede ver a Sarah Burlando disfrutando de una hamaca nido instalada en el jardín de su casa, un espacio ambientado con una impronta natural y relajada. En este marco, lo que despertó el interés de su comunidad digital fue la estructura de la hamaca. La misma se destacó por su diseño artesanal y su estilo boho chic, una tendencia decorativa que combina materiales nobles, tonos cálidos y elementos orgánicos.

Barby Franco y Sarah Burlando | Instagram

Asimismo, el amplio asiento colgante, de formato ovalado y confeccionado con fibras naturales, estaba acompañado por mantas de textura suave en color crudo que aportaban comodidad y confort. Para lograr esa dinámica, este elemento estuvo cuidadosamente sujetado a una cadena metálica en la estructura de madera que conformaba una especie de arco rectangular.

La divertida tarde de juegos de Sarah Burlando, la hija de Barby Franco

En las imágenes se pudo observar a Sarah Burlando sentada descalza sobre la hamaca mientras disfrutaba de la fresca y ventosa tarde de domingo al aire libre. El diseño del objeto, suspendido mediante una estructura metálica curva y revestido con detalles tejidos, aportaba un aire moderno sin perder el aspecto artesanal. El jardín estaba rodeado de árboles y plantas que acompañaba perfectamente el concepto sustentable y natural elegido para la decoración.

Sara Burlando en su hamaca boho chic | Instagram

La propuesta estética elegida por Barby Franco mantiene coherencia con el estilo que suele mostrar en distintos sectores de su hogar. Los materiales reciclables y las terminaciones artesanales se convirtieron en protagonistas de las últimas tendencias en materia de decoración infantil. La hamaca nido, además de cumplir una función recreativa, se integró como un elemento decorativo central dentro del parque. El diseño bohemio, combinado con tonos tierra y textiles suaves, aportó una sensación de tranquilidad y conexión con la naturaleza.

Una vez más, Barby Franco dejó en claro el cuidado que pone en cada detalle vinculado al crecimiento y la necesidad de Sarah Burlando. La influencer mostró un espacio pensado tanto para la diversión de su niña como para la estética de su lujosa residencia, con una hamaca nido artesanal y sustentable que se convirtió en el centro de atención del jardín por su funcionalidad, comodidad y apto para todas las edades.

NB