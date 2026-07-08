De Selena Gómez a Gigi Hadid: los mejores looks en la boda de Taylor Swift y Travic Kalce

La ciudad de Nueva York amaneció distinta el 3 de julio de 2026. El Madison Square Garden, habitual escenario de noches deportivas y conciertos multitudinarios, se transformó en el centro de todas las miradas para lo que fue la boda del año con la unión entre Taylor Swift (36) y el jugador de fútbol americano Travis Kelce (36), en una ceremonia que combinó hermetismo, despliegue y romanticismo.

Taylor Swift y Travic Kalce

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El operativo en los alrededores fue extremo. Calles cerradas y seguridad reforzada en el corazón de Manhattan alimentaron la expectativa desde temprano. Dentro del estadio la transformación fue total con una ambientación adecuada para el evento.

Brad Pitt con Inés de Ramón

La lista de invitados, cuidadosamente controlada, reunió a figuras del cine, la música y la moda en un clima de absoluta discreción. Entre los nombres que se destacaron por su presencia se encontraron Zoe Kravitz (37), Dakota Johnson (36), Dita Von Teese (53), Selena Gomez (33), Hugh Grant (66) junto a Anna Eberstein (47), además de Gigi Hadid (31) y Bradley Cooper (51) y Brad Pitt (62) junto a Inés de Ramón (33).

Selena Gómez

Uno de los gestos más comentados fue la decisión de prescindir de una corte nupcial tradicional, priorizando un formato íntimo y familiar. Los roles centrales quedaron en manos del círculo más cercano.

Dita Von Teese

El ingreso de la novia marcó el punto más alto de la noche. Con un vestido de alta costura de la firma Dior y una estética sobria pero impactante, Taylor Swift avanzó hacia el altar en medio de un silencio absoluto. Antes de dar inicio a la ceremonia, susurró con emoción: “Siempre soñé con este día”.

Zoe Kravitz

La frase, que luego se repetiría como símbolo de la noche, condensó el espíritu de la celebración. Travis Kelce la esperaba emocionado, en una escena que sintetizó la magnitud del evento. Los votos de ambos, profundamente personales, hicieron referencia a la construcción de su historia en medio de la exposición pública y las exigencias de dos carreras de altísimo perfil.

Gigi Hadid y Bradley Cooper

Tras el “¡Sí, quiero!”, la celebración continuó dentro del mismo Madison Square Garden, completamente adaptado. Un banquete de cocina internacional y una pista de baile que se mantuvo activa hasta la madrugada marcaron el ritmo de la noche.

Dakota Johnson

Más allá del despliegue, lo que quedó fue la sensación de un evento irrepetible y una boda donde el amor, la fama y la industria del entretenimiento se cruzaron en un mismo escenario.