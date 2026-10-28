Harrison Ford, a los 84 años: su pasión por las bicicletas y el modelo que eligió para recorrer Santa Mónica

Amante de la vida sana y de los permanentes desafíos, el actor Harrison Ford, a los 84 años, confesó que el ciclismo se convirtió en una de las actividades físicas principales luego de abandonar su pasión por pilotear aviones debido a un accidente.

Harrison Ford por las calles en su bicicleta.

Harrison Ford va a todos lados pedaleando en su sofisticada bicicleta

Harrison Ford, a los 84 años, disfruta de ir a todos lados en bicicleta.

Con su Cannondale (modelo gravel, que mezcla características de ruta y montaña), ya todos están acostumbrados a verlo ir a hacer las compras diarias por Santa Mónica. Y su último shopping incluyó un modelo más sofisticado de bicicleta que supo encargar en una tienda especializada en ese tipo de transporte.

Fotos: GROSBY GROUP.