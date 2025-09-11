Adiós a Elon Musk: el padre del dueño de Telefe se convirtió en la persona más rica del mundo

Recientemente Larry Ellison, cofundador de Oracle, se transformó en la persona más rica del mundo tras el repunte histórico de las acciones de su compañía en Wall Street. Su patrimonio se calcula en 393.000 millones de dólares, lo que le permitió superar a Elon Musk, que había liderado el listado durante meses.

Larry Ellison

Más allá del dato económico, la noticia repercute de manera directa en la Argentina. Y es que Ellison es el padre de David Ellison, actual CEO y accionista mayoritario de Paramount, compañía que controla Telefe. Es decir, el dueño de la señal más vista del país tiene hoy como padre al hombre más rico del mundo, un hecho que conecta la cima de las finanzas globales con la televisión local.

Larry Ellison, superó a Elon Musk

Con 81 años, Ellison amplió su peso más allá del sector tecnológico. La adjudicación de contratos multimillonarios impulsó las acciones de Oracle y lo colocó en lo más alto del índice de Bloomberg. Elon Musk quedó relegado al segundo lugar con una fortuna estimada en 385.000 millones de dólares, aunque Forbes, en tiempo real, aún lo ubica como líder.

Larry Ellison es el padre de David Ellison, cabeza de Paramount tras la fusión con Skydance Media. El empresario de 42 años quedó con el 50% de los derechos de voto y el control de un catálogo de más de 1200 películas, 2400 producciones en distribución y señales como MTV, Showtime, Nickelodeon y CBS News.

Elon Musk

Los planes de venta de Telefe

La operación corporativa puso a Telefe en el centro de especulaciones. Durante meses se habló de una posible venta valuada en 100 millones de dólares, con interesados como la familia Werthein. Sin embargo, con el clan Ellison al mando, la estrategia cambió: la idea es mantener “intactos” los canales de aire y reforzar la producción de contenidos.

Así, el ascenso de Larry Ellison como el hombre más rico del mundo no solo modifica el mapa financiero internacional, sino que también consolida a su hijo como figura clave del entretenimiento global. En la práctica, el padre del dueño de Telefe lidera ahora el ranking mundial de fortunas, un cruce entre negocios y cultura que impacta directamente en la Argentina.