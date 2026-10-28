Kim Kardashian impactó en Roma con un vestido vintage de Saint Laurent y un look animal print

Kim Kardashian volvió a acaparar todas las miradas en el Festival de Cine de Roma con un look tan sexy como provocativo: un conjunto vintage de Yves Saint Laurent con estampado animal print que resaltó su silueta y reafirmó su estilo audaz.
Kim Kardashian impactó con un diseño "archivado" por Saint Laurent
Con su característico sello sexy y provocativo, Kim Kardashian llegó al Festival de Cine de Roma para asistir al estreno de la serie “All’s Fair”. Y, como no podía ser de otra manera, todas las miradas se posaron sobre ella.
La curvilínea Kim lució un conjunto vintage de Yves Saint Laurent con estampado de leopardo. Un diseño archivado por la emblemática casa de moda, strapless, muy ceñido a la cintura, marcando su espalda y cola y con quilla, más un gran chal en el mismo género que, por momentos, llevó sobre su cabeza.
Fotos: GROSBY GROUP.