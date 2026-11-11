De Nicole Kidman a Kylie Jenner, los mejores looks de la gala de LACMA

La ciudad de Los Ángeles fue el escenario de la Gala LACMA Art + Film 2026, una fiesta benéfica celebra su 15ª edición con el propósito de reunir lo mejor de la industria del arte y del cine en un mismo evento. La alfombra roja reunió a exclusivas y privilegiadas figuras de la moda, el arte, el cine y la música.

Salma Hayek by Gucci. Sienna Miller by Gucci. Amber Valletta by Gucci.

Las estrellas en la Gala LACMA

Este año, la gala reunió a grandes estrellas de Hollywood como Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, Sofía Vergara, Amber Valletta y las hermanas Kim Kardashian y Kylie Jenner. Todas deslumbraron con su elegancia con diseños de las marcas de lujo más destacadas, entre las que reinó Gucci.

Kim Kardashian by Gucci.

El talento español se hizo notar en esta aclamada gala internacional gracias a la asistencia de Javier Ambrossi y Javier Calvo –conocidos como 'Los Javis'– y Guitarricadelafuente. Sin dudas, una de las alfombras rojas más glamorosa de Hollywood.