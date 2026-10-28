Noah Wyle, elegido el hombre más sexy del mundo por People: qué dijo el protagonista de “The Pitt”

Nacido en los Estados Unidos hace 55 años, el actor, productor, director y escritor Noah Strausser Speer Wyle siempre soñó con atesorar en su vitrina los premios a tantos años de trabajo en la televisión y el cine. Pero jamás pensó que un reconocimiento como el que acaba de recibir ocuparía un lugar entre esas estatuillas.

Noah Wyle pensó que el reconocimiento era una broma: "Mi esposa me convenció de que la noticia era real"

Quien alcanzó la popularidad en los 90 con su protagonismo en la serie “ER: Emergencias” y luego se consagró en “The Pitt” fue distinguido por la revista People como “El hombre más sexy del mundo”.

Noah Wyle en la portada de la revista "People".

Entre las razones, destacaron su atractivo físico, su intensidad y su apariencia de galán de cine. “La noticia me tomó por sorpresa… Al principio pensé que se trataba de una broma porque jamás creí que recibiría un honor así… Y fue mi esposa, Sara, quien dijo que también mis cualidades como persona, padre y compañero de vida merecían ser reconocidas y me convenció de que la noticia era real…”, aseguró Wyle.

Noah Wyle sobre ser elegido el hombre más sexy: "Creo que puedo representar la masculinidad actual"

Según explicó, el actor no consideraba tener el atractivo físico de los elegidos por la revista desde 1985, entre los que se destacaban nombres como el de su amigo George Clooney. “Yo he cautivado con mi discreto encanto, mi sentido del humor y una personalidad reservada y natural… Quizás no posea un bello rostro pero sí, creo, que puedo representar la masculinidad actual”, aclaró.

Noah Wyle es ganador de varios premios Emmy.

Y aunque no se define como un hombre coqueto, sí cuenta que cumple con una diaria rutina de entrenamiento para mantenerse ágil, enérgico y con una “tímida musculatura”. La que logra, como él también cuenta, “con hábitos muy activos como pasear a los perros, encargarme de las tareas del hogar y ayudar a mi esposa y a mis hijos en sus actividades…”.

Noah Wyle junto a su esposa, Sara Wells.

Desde 2014, el actor, ganador de varios premios Emmy, está casado con la también actriz Sara Wells, con quien tuvo a Frances Harper (11). Fruto de su primer matrimonio también es papá de Owen (24) y Auden (21).

Fotos: GROSBY GROUP.