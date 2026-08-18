Quiénes son Marilina, Marito y Raúl, los hermanos de Sofía Gala

El estreno de la serie sobre Moria Casán en Netflix causó un verdadero revuelo en redes sociales. Los usuarios transformaron el lanzamiento en una tendencia masiva, analizando cada escena y debatiendo sobre los momentos más icónicos de la diva de la televisión argentina. En el centro de toda esta atención digital quedó su hija, Sofía Gala, quien además asumió el enorme desafío actoral de interpretar a su propia madre en las etapas de juventud del relato.

Este pico de popularidad y exposición digital despertó una enorme intriga en el público más joven hacia el entorno menos conocido de la actriz. Los espectadores comenzaron a indagar sobre su círculo familiar más reservado, queriendo saber todo sobre la vida de los seres queridos que no suelen aparecer en las cámaras, donde se incluyen de forma directa sus hermanos por parte de su padre.

Sofía Gala en los brazos de Moria Casán y Mario Castiglione

¿Quiénes son los hermanos de Sofía Gala?

Durante la primera etapa de la serie de Moría Casán, aquella que interpreta Sofía Gala, la producción recrea con gran detalle los inicios del romance entre la diva y el productor teatral Mario Castiglione. La figura de él aparece en la pantalla grande durante el segundo capítulo de la ficción, recreando el momento exacto en que cruza su camino con la diva en los pasillos de un canal de televisión, y admite su amor hacia ella.

La trama muestra cómo nació una de las parejas más comentadas de la década de los ochenta, marcada por el amor y los proyectos laborales compartidos. En esas mismas escenas, los guionistas decidieron incluir diálogos específicos donde el personaje de Mario revela detalles importantes de su pasado afectivo, haciendo una mención explícita de que, al momento de conocer y enamorarse de la diva de los escenarios, él ya tenía dos hijos fruto de su primer matrimonio estable.

Por el contrario de Sofía Gala, estos dos hijos mayores, Marilina y Marito, aún mantienen el bajo perfil, mientras su pequeña hermana crece en fama en la industria de la actuación y el modelaje punk. Ellos crecieron completamente alejados de las cámaras de televisión y hoy en día mantienen una vida normal. Luego de varios años de amor y del nacimiento de la actriz en el año 1987, la pareja del productor y la diva llegó a su fin de manera definitiva. Tiempo después, el productor rehízo su vida amorosa y contrajo matrimonio por tercera vez con otra mujer. De esa última relación sentimental nació el hermano menor de la familia, llamado Raúl Ricardo, completando así el mapa de los cuatro hijos que tuvo el productor teatral a lo largo de sus tres matrimonios conocidos.

Sofía Gala con sus hermanos mayores Marilina y Marito

Todo lo que se sabe de Marilina, Marito y Raúl, los hermanos de Sofía Gala

La realidad es que se sabe muy poco sobre la vida cotidiana de Marilina, Marito y Raúl, los hermanos de Sofía Gala. Mientras que la hija de Moria Casán eligió el camino de la fama y lo mediático, al igual que sus dos padres, los hijos de Mario Castiglione mantuvieron el estricto anonimato desde su juventud. Según algunos medios de comunicación suponen, eligieron profesiones y realidades totalmente ajenas al mundo del espectáculo, transformándose en un verdadero misterio para la prensa de espectáculos que intenta rastrear sus pasos tras el éxito de la serie.

A través de la cuenta de Instagram de Sofía, se pudo conocer que los dos mayores tienen sus propios usuarios, que permanecen cerrados al público general. Mediante estas cuentas personales, se pudo conocer que la hermana mayor, Marilina, posee un perfil cerrado con más de 200 seguidores en sus redes y dos hijos varones, mientras que su hermano Marito cuenta con una comunidad privada un poco más grande que supera los 700 seguidores y dos hijos varones.

Su hermana menor compartió en su vieja cuenta de X una postal de cuando ella había nacido, demostrando que tenían una cercana unión. Por su parte, el hermano menor, Raúl, mantiene un misterio aún más absoluto en la web, sin hacerse conocido ninguna cuenta oficial al respecto.

Marilina Castiglione, Marito Castiglione

La exitosa producción audiovisual de Moria Casán toca en profundidad la intimidad del hogar compuesto por la diva y Mario Castiglione. De esta manera, muestra los primeros años de Sofía Gala, exponiendo cómo fue crecer bajo la mirada atenta de todo un país y el peso de la fama familiar.

A.E