Qué es de la vida de Malena Mendizábal, la hija de María Valenzuela, 23 años después de su ACV

María Valenzuela es una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión y el teatro en la Argentina. En su vida privada y lejos de la mirada de sus fanáticos, estuvo casada durante 25 años con el recordado periodista deportivo Juan Carlos "Pichuqui" Mendizábal, con quien formó una hermosa familia de tres hijos. La mayor de ellos es Malena Mendizábal, cuya historia conmovió a todo el país cuando era apenas una adolescente.

En la madrugada del 10 de febrero del año 2003, la vida de la familia cambió para siempre cuando la joven sufrió un ACV hemorrágico masivo con solo 19 años de edad. Su estado de salud era crítico y este momento sigue siendo recordado hasta la actualidad. En el 2026, 23 años después de aquel diagnóstico, Malena celebra cada aniversario como su verdadero renacimiento y crea un camino de concientización diferente al que tenía pensado en su juventud.

Malena Mendizábal y sus seres queridos

¿Quién es Malena Mendizábal, la hija de María Valenzuela y Juan Carlos "Pichuqui" Mendizábal?

La historia de amor entre María Valenzuela y "Pichuqui" Mendizábal comenzó a finales de los años 70. En aquel entonces, ella era una actriz con un éxito enorme y él un periodista deportivo muy caballero. Se casaron en 1978, y vivieron un apasionado y gran romance que duró 25 años. Aunque con el tiempo sufrieron idas y vueltas, que los llevaron a la separación, el respeto mutuo jamás se terminó, y fruto de este largo matrimonio nacieron sus tres hijos, siendo la mayor Malena Mendizábal.

La joven llegó al mundo para consolidar la unión de la pareja y convertirse en el orgullo de sus padres. Malena creció en un ambiente lleno de arte, cámaras y deportes, ámbitos que la acompañarían en un futuro. Sin embargo, la realidad de todos se quebró por completo la madrugada del 10 de febrero de 2003. La mayor de los hijos, que tenía apenas 19 años, se desmayó repentinamente por un dolor de cabeza extremo.

Con el paso de las horas, se confirmaría que había sufrido un fuerte ACV hemorrágico. La causa del ataque cerebral fue una malformación congénita. Su estado de salud era crítico y los médicos le dieron solo el 1,5 por ciento de probabilidades de sobrevivir. En ese momento, la familia arrastraba meses de distanciamiento y divisiones internas, pero la tragedia congeló cualquier diferencia del pasado. Este hecho significó una verdadera revolución emocional para el hogar, provocando que sus padres dejaran de lado su divorcio para instalarse juntos en la clínica médica.

Malena pasó 15 días en un coma profundo mientras su madre escribía un diario esperando su milagroso despertar. Contra todos los pronósticos médicos, la joven despertó y comenzó un larguísimo y duro camino de rehabilitación neurológica para aprender a hablar y caminar desde cero.

¿Quién es Malena Mendizábal, la hija de María Valenzuela y Juan Carlos "Pichuqui" Mendizábal?

El presente de Malena Mendizábal, la hija de María Valenzuela, 23 años después de su ACV

El presente de Malena Mendizábal marcó un camino de superación física y de interés por concientizar al mundo sobre el ACV. A sus 42 años, la hija de María Valenzuela disfruta de una vida activa, sana y rodeada del afecto de sus seres queridos. Aunque todavía convive con algunas secuelas crónicas, como la afasia, se muestra dispuesta a contar y hablar de su paso para ayudar a los demás para que nadie pase por el sufrimiento que a ella le tocó vivir cuando era tan solo una adolescente.

Es por eso que el proyecto central de su vida adulta es "Male Te Cuida", una ONG y programa de prevención creado por ella misma con el objetivo de concientizar sobre el accidente cerebrovascular. A través de esta organización, Malena brinda talleres, vivos virtuales y charlas interactivas, con un enfoque principal en educar a los niños y adolescentes en las escuelas. De la misma manera, se une a charla para adultos, donde busca enseñarles a identificar los síntomas principales de un ACV, como la dificultad para sonreír, la pérdida de fuerza en los brazos o los problemas para modular una frase simple.

Una de las herramientas más importantes en su vida actual son las plataformas digitales. Malena tiene una gran presencia en redes sociales, especialmente en su cuenta personal de Instagram, donde acumula más de 40 mil seguidores que apoyan activamente cada una de sus publicaciones, reflexiones y videos cotidianos. En ese espacio digital, comparte momentos muy emotivos junto a su madre, con quien mantiene un vínculo inquebrantable, recuerda a su padre en fechas esenciales y comparte las novedades de su ONG. Cada 10 de febrero, utiliza su perfil para festejar de forma pública lo que ella denomina su "cumpleaños de renacimiento", soplando las velitas para agradecer una nueva oportunidad en la Tierra.

El presente de Malena Mendizábal, la hija de María Valenzuela, 23 años después de su ACV

Las palabras de Malena Mendizábal, la hija de María Valenzuela, 23 años después de su ACV

El 10 de febrero del 2026, y siguiendo su tradición de siempre, Malena Mendizábal compartió un posteo junto a su mamá, María Valenzuela, por sus 23 años de renacimiento, después del ACV. En el video, la joven volvió a recordar los detalles del difícil momento que vivió y el largo proceso que tuvo en su recuperación. Sin embargo, no dudó en agradecer a todos los que la acompañaron en su momento y siguen estando a su lado en la actualidad.

En el clip, su mamá aparecía con una torta de estilo lemon pie, y dos velas amarillas y azules que celebraban la edad de renacimiento. Reflexiva, Malena escribió: "Hoy, 10 de febrero del 2026, cumplo años ¡Mis 23 años de renacimiento! Cuánto pasa el tiempo, ¿no? Pero mi espíritu, mi fuerza, mi energía, mi amor a la vida... Eso nunca cambió y jamás cambiará. Sean felices, inténtenlo hasta el final, porque es la mejor opción para disfrutar y vivir más tiempo. 'Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad'. De Antoine de Saint-Exupéry".

Malena Mendizábal, la hija de María Valenzuela, 23 años después de su ACV

La vida de Malena Mendizábal, la hija de María Valenzuela, 23 años después de su ACV, reúne una gran unión familiar con sus seres queridos, un camino de concientización y de faro de luz para miles de argentinos que quieren ser acompañados y sufran la misma situación. Junto a su madre, lograron construir un camino de sanación basado en la resiliencia y la ayuda al prójimo, a través de su activa militancia por la salud.

A.E