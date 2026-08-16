La vida de Mario Castiglione después de Moria Casán: la familia que formó, su trágica muerte y el legado que dejó

La vida sentimental de Moria Casán siempre despertó un particular interés entre quienes siguieron de cerca su carrera como actriz, su paso por el teatro de revista y su vínculo permanente con el mundo del espectáculo. A lo largo de los años, sus relaciones formaron parte de distintas etapas de su vida y ocuparon también la atención del público y la prensa. Entre ellas, se destacó su apasionado romance con Mario Castiglione, a quien conoció mientras trabajaba en el espectáculo de la noche porteña y cuando todavía estaba casada con Carlos Sextón.

Moria Casán: una diva que dejó todo por amor

A la hora de tomar decisiones sobre su vida amorosa, Moria Casán fue tan determinante como en cada aspecto de su carrera. La dueña de la denominada “lengua karateca” estuvo casada durante una década con Carlos Sextón, un empresario nacido en Junín con quien atravesó una etapa que, según contó en reiteradas entrevistas al recordar su pasado sentimental, estuvo marcada por la felicidad plena. Sin embargo, a fines de la década del 70, un flechazo con Mario Castiglione daría comienzo a un intenso romance.

Sofía Gala y Marco Antonio Caponi como Moria Casán y Mario Castiglione en la serie de Netflix | Netflix

Mario y Moria compartían las mismas pasiones: el teatro y el espectáculo nacional. A ambos los unía el humor y una particular complicidad que trascendía los escenarios. Si bien al momento de iniciar su relación, la conductora todavía estaba en pareja con el empresario, tiempo después blanquearon su romance.

"Mario venía de una vida bohemia, era muy culto, amante de la política. Era un tipo muy cabeza abierta, y conservador a la vez, como me gustan a mí. Un día entra a mi camarín y me dice que estaba enamorado. Así empezamos nuestra relación", contó la diva en una de las tantas declaraciones que concedió hablando del hombre. A principios de los 80, decidieron dar un gran paso en su vida y se casaron. Tiempo después, en 1987, nació la primera y única hija de la pareja -y de La One-: Sofía Gala Castiglione. La pequeña nació por cesárea, pesó 3,300 kilos y midió 49 centímetros.

Moria Casán y Mario Castiglione

En varias oportunidades, fue señalado por la opinión pública como un supuesto "gigoló", una versión que él siempre rechazó. "A la gente que sospecha que yo vivo a costillas de Moria Casán, le aseguro que no es verdad. No viví, no vivo, ni vivirá nunca nadie de ella", expresó en su momento para defenderse de las especulaciones.

Así fue la vida de Mario Castiglione, el exmarido de Moria Casán y papá de Sofía Gala

Mario Castiglione nació en 1946 en Los Hornos, La Plata, y desde sus comienzos estuvo vinculado al mundo del teatro, el cine y la televisión. Sin embargo, fueron los escenarios teatrales los que marcaron principalmente su trayectoria. Estudió actuación con la reconocida Alejandra Boero y, años más tarde, su vocación lo llevó a dirigir el Teatro Independiente de La Plata, además de integrar los elencos de la Comedia Provincial y del Teatro Municipal General San Martín.

Con el paso de los años, su carisma y talento también lo llevaron a incursionar en el humor, una faceta que combinó con otra de sus grandes aficiones fuera de los escenarios: su fanatismo por Estudiantes de La Plata, club del que fue un reconocido hincha y que también estuvo presente en distintos momentos de su vida. Hacia fines de la década del 70, formó parte del grupo humorístico I Medici Concert, una experiencia que contribuyó a ampliar su reconocimiento dentro del ambiente artístico. Gracias a la popularidad que alcanzó el elenco y a su recorrido en el espectáculo nacional, su nombre comenzó a ganar cada vez mayor notoriedad en la noche porteña.

Su vocación por la actuación también lo llevó a explorar otros lenguajes y a incursionar en el cine, aunque su paso por la pantalla grande fue más breve en comparación con su extensa trayectoria teatral. Allí participó en películas protagonizadas por Alberto Olmedo y Jorge Porcel y compartió distintos proyectos con figuras como Víctor Bó, Ricardo Bauleo, Julio De Grazia y Guillermo Francella.

Sofía Gala en los brazos de Moria Casán y Mario Castiglione // Instagram

En la década del 80, con el auge del teatro de revista, el actor platense volvió a dar un giro en su carrera. No solo integró distintos elencos, sino que también incursionó en la producción y trabajó en sociedad con Moria Casán. Juntos conformaron una dupla creativa que trascendió su matrimonio y le permitió construir un recorrido propio dentro del espectáculo. Lejos de quedar reducido al lugar de “exmarido de Moria”, Castiglione dejó su propia huella en el ambiente artístico, logrando el reconocimiento del público y de los propios colegas.

La separación de la diva hizo que, con el paso del tiempo, su nombre perdiera presencia en los medios y quedara cada vez más alejado de la exposición que acompañaba a Moria en cada una de sus apariciones públicas. A pesar de las diferencias propias de la ruptura, ambos lograron preservar un vínculo cordial, especialmente por el bienestar y la crianza de su hija.

Moria Casán y Mario Castiglione | Redes Sociales

Por su parte, en el ámbito familiar, Castiglione ya era padre de dos hijos, un varón y una mujer, fruto de una relación anterior, aunque sus nombres nunca trascendieron. Más tarde, durante su matrimonio con la vedette, volvió a ser padre con la llegada de Raúl, el menor de sus herederos.

Con el correr de los años, fue alejándose paulatinamente de sus actividades actorales debido al deterioro que presentaba su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon. Finalmente, falleció el 21 de mayo del año 2000 a los 54 años de edad generando una profunda conmoción en sus allegados y seres queridos. Sus restos fueron trasladados a un cementerio de la ciudad de La Plata, donde fueron sepultados.

Su recorrido por distintas compañías teatrales, las experiencias compartidas con referentes del humor y su participación en diversas producciones le permitieron construir una trayectoria sostenida a lo largo de varias décadas. Aunque su figura no alcanzó la misma notoriedad que la de otros artistas de su generación, logró forjar un camino propio dentro del ambiente artístico.

Moria Casán y Mario Castiglione | Redes Sociales

Su legado, de algún modo, continuó a través de Sofía Gala, quien siguió los pasos de sus padres y encontró en la actuación una forma de expresión propia. La hija de Moria Casán y Mario Castiglione también mantuvo ese vínculo con una vida ligada al arte, la creatividad y una mirada alejada de los moldes tradicionales.