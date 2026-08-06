Copenhagen Fashion Week confirmó la tendencia beauty del momento y el frizz deja de ser un enemigo

La Copenhagen Fashion Week confirmó una de las tendencias beauty más fuertes del 2026: el cabello ya no necesita verse perfectamente pulido para transmitir elegancia. En los desfiles predominaron las melenas con textura, movimiento y volumen natural. La propuesta, que prioriza la identidad de cada cabello por sobre los acabados rígidos, también empezó a verse en las últimas semanas en celebridades como Zendaya.

La tendencia quedó especialmente en evidencia durante la presentación de Skall Studio, una de las firmas más representativas del diseño escandinavo. Sobre la pasarela desfilaron modelos con afros voluminosos y bobs despeinados. No hubo brushing ni peinados excesivamente trabajados. En esta ocasión, el cabello acompañó cada look sin intentar ocultar el frizz.

En el desfile de Skall Studio las modelos llevaron melenas con textura, volumen y un ligero frizz.

Ni brushing ni efecto espejo: el cabello natural es la gran tendencia beauty

Más que imponer un peinado específico, la propuesta refleja un cambio en la forma de entender la belleza. Así como la moda escandinava hace varias temporadas apuesta por prendas funcionales, siluetas relajadas y materiales nobles, el universo beauty también empieza a dejar de lado los acabados demasiado producidos para dar lugar a una imagen más natural.

"Hay semanas de la moda que marcan una tendencia. Y hay otras que cambian la manera en que entendemos la belleza. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la Copenhagen Fashion Week", explica el peluquero Max Jara, ganador del Martín Fierro de la Moda 2026 como mejor peluquero y responsable de los looks de figuras como Stefi Roitman, Muna Pauls y Araceli González, tras recorrer los desfiles en la capital danesa.

El cabello acompañó la estética relajada de Skall Studio, una de las marcas que mejor representa el estilo escandinavo.

Según el estilista, esta temporada no existe un único peinado. "No encontré una tendencia dominante en peinados. Tampoco colores extremos o transformaciones radicales. Todo sucede desde un lugar mucho más sutil", señala. Y agrega: "Los rubios se llevan naturales, con profundidad y movimiento. Las melenas conservan su textura, el volumen aparece de manera orgánica y prácticamente desaparecen los peinados rígidos o excesivamente trabajados. El mensaje es simple: el cabello tiene que verse sano, cuidado y real".

Uno de los cambios más visibles tiene que ver con el frizz. "Empieza a dejar de ser un enemigo. En Copenhague se entiende como parte de la textura natural del cabello. Ya no se busca un acabado perfectamente pulido, sino una belleza auténtica, donde cada melena conserve su personalidad", resume Jara.

Max Jara y Mery Garavilla en la Copenhagen Fashion Week.

Zendaya también confirmó la tendencia del cabe

Lo que empezó a verse en la Copenhagen Fashion Week ya llegó a las alfombras rojas. Durante la avant premiere de Spider-Man: Brand New Day, Zendaya apareció con una melena larga, abundante y de textura natural que rápidamente se viralizó en las redes.

En lugar de un acabado completamente lacio o de ondas perfectamente definidas, la actriz eligió un peinado con volumen, movimiento y un ligero frizz. La textura pasó a ser el verdadero protagonista del look, dejando de lado la estética ultracontrolada que durante años dominó este tipo de eventos.

Zendaya revolucionó las redes con su peinado en la avant premiere de Spider-Man: Brand New Day. (Foto: AFP)

No fue un caso aislado. Semanas antes, durante la promoción de La Odisea, también había llevado una trenza con un acabado relajado, otra muestra de que la naturalidad empieza a ganar espacio dentro de las tendencias de belleza.

Cómo es la técnica del efecto effortless

Aunque el resultado parezca espontáneo, detrás de esta estética existe un trabajo de estilismo. El objetivo no es descuidar el cabello, sino conseguir una melena saludable que conserve movimiento, volumen y una apariencia natural.

Max Jara también destaca el regreso de los accesorios como parte de esta nueva estética. "Las hebillas de inspiración francesa, los ganchos minimalistas, los pañuelos de seda y las cintas vuelven a ocupar un lugar importante. Se incorporan al peinado de manera relajada, como parte del look y no como un elemento protagonista", explica.

Los pañuelos en la cabeza, el accesorio que arrasa este 2026.

Esa misma lógica también alcanza a los productos de styling. "Ya no buscan fijar ni controlar, sino acompañar el movimiento natural. Sprays de textura ligera, cremas de acabado y aceites livianos reemplazan a las fijaciones rígidas para lograr un cabello flexible, con brillo y movimiento", detalla.

Para el peluquero, esta evolución también confirma un camino que desde hace tiempo viene creciendo en los salones. "La tendencia ya no es parecer recién salida de la peluquería. La tendencia es que el cabello acompañe a la persona y no al revés", afirma. Ese concepto también se traslada a las técnicas de color, que priorizan resultados más armónicos, un crecimiento natural y la salud del cabello antes que los cambios drásticos.