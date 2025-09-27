Semanas atrás, Wanda Nara preocupó a sus seguidores al mostrar a su hijo Valentino, fruto de su relación pasada con Maxi López, en sillas de ruedas. Luego, trascendió que el joven de 16 años se había lesionado y debía someterse a una operación. Finalmente, el día llegó y él compartió una publicación refiriéndose a este difícil momento.

La tristeza de Valentino López, el hijo de Wanda Nara, tras someterse a una dura operación

Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en los ligamentos. Acompañado por sus padres y hermanos, el joven futbolista se mostró estable tras la operación. Sin embargo, su recuperación requerirá de varios meses de descanso y rehabilitación, por lo que estará un tiempo fuera de las canchas.

Por esta razón, Valentino no dudó en mostrar su tristeza con una foto en blanco y negro en la que se lo ve durante un partido con un rostro de preocupación. Sin embargo, su posteo de Instagram también contenía una postal de sus horas posteriores a la operación y un mensaje optimista: “El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”.

Valentino López

A las pocas horas, su publicación cosecho miles de "likes" y cientos de mensajes de apoyo. Entre ellos el de su abuela Nora Colosimo que escribió: "Amarte infinito. Vamos Bomber". Kennys Palacios, el peluquero y amigo de su madre, también lo alentó con un "fuerte siempre Valu". Evangelina Anderson, madre de su amigo Bastian y compañero de club, expresó: "Vamos Valu".

Valentino López

Wanda Nara, por su parte, expresó en la red social de su primogénito: “Somos muchos acompañándote, siempre te voy a cuidar, te amo mucho mi amor. Volveremos pronto más fuertes”. Mediante su propia cuenta de Instagram, la conductora había compartido una imagen mientras Valentino se encontraba en el quirófano. La misma mostraba su rostro de preocupación y angustia mientras aguardaba en la sala de espera.

Al ver que todo salió bien, Wanda no dudó en compartir la buena noticia con sus seguidores. "Mi bomber está bien, toda la familia está acá, acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto. Acá estaré siempre con vos mi vida. Mamá te ama”, agregó en la postal donde se la ve con Maxi López.

El mensaje de Wanda Nara para su hijo Valentino tras la operación.

Además, al leer las sentidas palabras de su hijo reposteó las imágenes en sus historias y comentó: “Te rompiste haciendo lo que amás, es una enseñanza más, volveremos más fuertes”. De esta manera, la tristeza de Valentino López, el hijo de Wanda Nara, tras someterse a una dura operación quedó reflejada en las redes sociales y su mamá no dudó en dedicarle públicamente un mensaje de aliento.