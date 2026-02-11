El llanto de Valeria Mazza tras el gran resultado de su hijo, Tiziano Gravier, en el debut de los Juegos Olímpicos

Valeria Mazza vive momentos de mucha alegría y emoción debido a que su hijo Tiziano Gravier compite en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. A través de su red social, la empresaria comparte lo orgullosa que se siente al verlo en un evento deportivo de estas características y lo mucho que lo acompaña para que siga logrando sus objetivos.

Lágrimas y emoción: Valeria Mazza, la fanática número uno de Tiziano Gravier

Finalmente llegó el gran día para Tiziano Gravier. El hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se llevan a cabo en Milán, y dejó una muy buena impresión en su primera presentación oficial, marcando un paso firme en su carrera deportiva.

El joven de 23 años compitió, este miércoles 11 de febrero, en la prueba de Súper G de Esquí Alpino, una de las disciplinas más exigentes por su combinación de velocidad y técnica. Con determinación y concentración, logró ubicarse en el puesto 28, un resultado alentador en el marco de una competencia que reúne a los mejores exponentes del mundo.

Hace unos días, Valeria Mazza y Alejandro Gravier llegaron a Italia para estar presente en la ceremonia de apertura y acompañar de cerca a su hijo. Por esta razón, también se hicieron presentes en su debut y siguieron cada segundo de la bajada con visible emoción desde la tribuna. Las cámaras de la cuenta oficial del Comité Olímpico Argentino captaron el clima de nervios y expectativa que se vivía mientras Tiziano Gravier descendía por el circuito. "Hinchada de lujo, qué lindo ser de Argentina", escribieron en la publicación.

Valeria Mazza y su hijo Tiziano Gravier

Tras posicionarse dentro del Top 30, Valeria Mazza reposteó las postales y dejó ver el momento en que quiebra en llanto, conmovida y orgullosa tras el desempeño de su hijo. Mientras sostiene un cartel con el nombre y la cara de Tiziano Gravier, acompañado por los colores de la bandera argentina, la modelo se emociona hasta las lágrimas y lo sigue atenta con su mirada.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier alentando a su hijo Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos

Valeria Mazza sigue de cerca la participación de Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos

El gesto reflejó no solo el amor de madre, sino también la felicidad que le provoca ver que su hijo cumple uno de sus grandes sueños que, es nada más ni nada menos que, representar al país en un escenario deportivo de máxima exigencia. Minutos antes de la aparición de Tiziano Gravier, la conductora compartió otra postal junto a su esposo, Alejandro Gravier, donde se los puede ver con looks abrigados, anteojos de sol y preparados para verlo en la pista de hielo.

“Ya falta menos. Listos para el debut”, escribió Valeria Mazza junto a la foto que publicó en su red social, dejando en claro la ansiedad y la ilusión con la que vivían esta jornada tan especial. Cabe recordar que la actuación de Tiziano Gravier en Súper G marca apenas el comienzo de su participación olímpica. Su siguiente participación será el próximo sábado 14 de febrero en la prueba de Slalom Gigante, disciplina en la que ya demostró un crecimiento sostenido en los últimos años.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier alentando a su hijo Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos

De hecho, en el Mundial de 2024 logró ubicarse entre los mejores 50 del mundo en esa categoría, un antecedente que hizo crecer las expectativas para su paso por estos Juegos Olímpicos. Con talento, disciplina y el respaldo incondicional de su familia, Tiziano Gravier sigue escribiendo su propio camino en el esquí alpino internacional. De esta manera, el llanto de Valeria Mazza tras el gran resultado de su hijo en el debut de los Juegos Olímpicos no pasó desapercibido y causó una ola de reacciones en las redes sociales.