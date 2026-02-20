Adiós a los escotes extremos: Agustina Casanova marcó estilo con un vestido negro clásico

Recientemente, Agustina Casanova compartió en sus historias de Instagram el look que eligió para conducir SportsCenter AM por ESPN. Lejos de los escotes pronunciados y de las apuestas recargadas, la periodista se inclinó por un estilismo clásico que resaltó por su elegancia y coherencia con el formato del programa.

Agustina Casanova

Fiel a su impronta sofisticada y minimalista, Agustina Casanova volvió a demostrar que no hace falta exagerar para lograr impacto. Con una elección pensada para la pantalla y para el horario matutino, construyó una imagen profesional que combinó sobriedad, feminidad y atemporalidad.

Una elección que marcó la diferencia

Para la conducción del ciclo, Agustina Casanova eligió un vestido negro midi de silueta ajustada y corte recto. El diseño, con escote en V y mangas cortas, se destacó por una línea de botones metálicos al frente que recorren la prenda de arriba hacia abajo, aportando un detalle sutil sin perder la simpleza.

Agustina Casanova

El largo por debajo de la rodilla y la estructura del vestido le dieron un aire elegante y prolijo, ideal para un programa en vivo. Una vez más, el negro se consolidó como un básico infalible que atraviesa tendencias y funciona en cualquier contexto.

La correcta elección de los accesorios elevó el outfit

El look de Agustina Casanova se completó con accesorios delicados, como un collar fino y una pulsera, que acompañaron el outfit sin robarle protagonismo. En cuanto al beauty look, la periodista optó por un maquillaje natural que resaltó su piel luminosa y llevó el cabello largo, lacio y suelto.

Agustina Casanova

Con esta elección, Agustina Casanova reafirmó su estilo: líneas simples, detalles precisos y una estética cuidada. Un ejemplo de cómo el minimalismo bien aplicado puede construir una imagen sofisticada y actual, sin necesidad de escotes extremos ni excesos.