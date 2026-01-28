Creció y está irreconocible: así está hoy Bianca, la hija de Agustina Casanova

Lejos del ruido mediático y de la intensa agenda social, Agustina Casanova eligió pasar el verano enfocada en su rol de mamá. Junto a su marido, el empresario Lautaro Mauro, y su hija Bianca, la periodista viajó a St. Barths, la exclusiva isla del Caribe que se convirtió en el escenario perfecto para vivir momentos íntimos y significativos en familia.

Agustina Casanova, Lautaro Mauro y su hija Bianca

Fue allí donde Bianca, de apenas un año, protagonizó momentos que encendieron la emoción de sus padres: sus primeros pasos sola en la arena, el contacto con el mar y la libertad de explorar un mundo sensorial completamente nuevo. En ese contexto, su crecimiento fue innegable, lo que la hace irreconocible.

Un verano protagonizado por primeras veces

Durante la estadía en St. Barths, Bianca no paró de sorprender. Según contó Agustina Casanova en exclusiva a la revista CARAS, la pequeña corría de un lado a otro en la playa, jugaba con su baldecito en la arena, se animaba a meterse al mar y comenzaba a interactuar con otros chicos.

Agustina Casanova y Bianca

Además, reveló que la rutina tranquila fue clave para acompañar este proceso. Lejos de las noches largas y los compromisos sociales, la familia priorizó horarios ordenados y jornadas que comenzaban temprano para aprovechar al máximo el día: “Sentimos que nos fuimos de viaje con una nena y volvimos con otra”, confesó Agustina Casanova.

El comienzo de una nueva etapa para Bianca

De regreso a Buenos Aires el 18 de enero, la familia de Agustina Casanova retomó sus actividades con la satisfacción de haber vivido un viaje transformador. Bianca, que volvió más despierta y comunicativa, está a punto de comenzar una nueva etapa: la salita de 2 años.

Bianca, la hija de Agustina Casanova

Por su parte, Agustina Casanova retomó su rutina laboral con el inicio de una nueva temporada de SportCenter por ESPN, en un año atravesado por el Mundial de fútbol. En ese equilibrio entre trabajo y maternidad, la conductora se mostró agradecida y plena, convencida de que cada elección tiene un sentido.