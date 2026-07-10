Entramos al living que tenían Claudia Villafañe y Diego Maradona en Devoto: sillones estampados, cristaleros y alfombras de diseño

Claudia Villafañe y Diego Maradona vivieron por un tiempo en una icónica casa de Villa Devoto, que formó las bases de su familia de cuatro y que guió a sus hijas, Dalma y Giannina Maradona, en el estilo hogareño que ellas continúan en la actualidad. A finales de 1994, la revista CARAS hizo un histórico informe donde las pequeñas abrieron las puertas de esta propiedad y mostraron la intimidad de su familia. Entre sillones estampados, juguetes en el suelo y un cálido sentimiento familiar, el living se volvió el centro de reunión de los cuatro y la "game room" de las niñas.

Claudia Villafañe, Dalma Maradona, Giannina Maradona

Así era el living de Claudia Villafañe y Diego Maradona: la mítica casa de Villa Devoto

Claudia Villafañe y Diego Maradona vivieron durante un tiempo en una casa de Villa Devoto, donde criaron a sus hijas, Dalma Maradona y Gianinna Maradona, y que se volvió una de las propiedades icónicas del 10. La residencia se encuentra ubicada en la calle José Luis Cantilo al 4500, en pleno corazón residencial del tradicional barrio porteño. El astro del fútbol adquirió el majestuoso chalet a principios de la década del ochenta, coincidiendo con su pase desde Argentinos Juniors hacia Boca Juniors. La realidad es que el inmueble fue inicialmente un obsequio de Diego para sus padres, Don Diego y Doña Tota.

Sin embargo, la joven pareja decidieron mudarse con sus hijas, y dejaron una decoración en sus 700 m² cubiertos y 500 m² de parque que reflejaba fielmente la fastuosidad de los años ochenta. Destacado por su impactante arquitectura de estilo triplex, con una imponente fachada de ladrillo visto y tejas, se convirtió en el refugio predilecto de toda la familia durante las celebraciones de fin de año. A finales de 1994, la revista CARAS pudo ingresar a la propiedad y, bajo la guía de Dalma y Giannina, conoció el centro de reuniones y "sala de juegos" de la familia: el living.

La mítica casa de Villa Devoto de Claudia Villafañe y Diego Maradona / Créditos: CARAS

Escalera señorial, bar de tragos, mirador vidriado y habitaciones de huéspedes y servicio son solo algunos lujos que se destacaban de la propiedad, pero el living fue el centro que marcó el estilo vintage eclético e impronta familiar que sus hijas heredaron en sus casas. El diseño interior de este ambiente combinaba sofisticación y comodidad mediante amplios sillones estampados con texturas llamativas, y algunos otros grises de gran tamaño que marcaban la combinación con la sobriedad, y eran acompañados por imponentes muebles cristaleros de madera noble donde se lucían vajillas y recuerdos preciados.

El suelo estaba revestido por refinadas alfombras de diseño que aportaban calidez a la par que delimitaban los espacios de descanso y juego de las niñas. La madera era un elemento clave de la habitación, que le daba una visual cálida, y se combinaba con los retratos familiares y los juguetes que Dalma y Giannina dejaban en el suelo. Los ventanales conectaban al patio trasero y permitían la entrada de luz natural, elección que las hijas de Diego eligieron, en el futuro, para sus casas.

La mítica casa de Villa Devoto de Claudia Villafañe y Diego Maradona / Créditos: CARAS

Vintage eclético e impronta familiar: las coincidencias entre las casas de la infancia y las de ahora de Giannina y Dalma Maradona

El estilo decorativo que mejor define a los hogares de Giannina y Dalma Maradona en la actualidad, y que heredaron del chalet de Villa Devoto, es el denominado por los expertos Vintage Ecléctico con Impronta Familiar . A diferencia del minimalismo frío contemporáneo, donde el orden y la limpieza se vuelven centro de escena, esta estética busca la calidez del hogar, a través de materiales nobles y recuerdos fotográficos que marcan la historia de la familia, y que fue tan icónico durante los 80, 90 y 2000.

Así como el chalet de Devoto, la presencia de la madera como conector temporal se preserva en la casa de Núñez de Dalma Maradona en una gran escalera original de madera maciza de la década de 1920, mientras que Gianinna Maradona destaca en su living con revestimientos y muebles rústicos de madera que aportan un aire retro muy similar. De la misma manera, funciona el protagonismo en texturas diversas y llamativas, que combinan entre sí y generan una conexión fluida con los ventanales y espacios exteriores. La centralidad de los altares y recuerdos le dan esa esencia a los hogares, sobre todo con un emotivo altar íntimo dedicado a Diego o rincones nostálgicos repletos de anécdotas e imágenes familiares, creando historia dentro de la propia casa.

Por último, los espacios comunes no son para guardar en la foto de redes sociales o volverse centro de shooting para el modelaje, sino que son pensados para la reunión y el juego de las infancias. La gran cocina y el living espacioso de Devoto eran el punto de encuentro icónico de los Maradona. Actualmente, ambas hermanas conservan cocinas súper equipadas con grandes ventanales donde la familia sigue reuniéndose a cocinar de forma tradicional.

Vintage eclético e impronta familiar: las coincidencias entre las casas de la infancia y las de ahora de Giannina y Dalma Maradona

El living que tenían Claudia Villafañe y Diego Maradona en Devoto marcó el comienzo de una elección decorativa de toda la familia, destacado por la búsqueda de calidez familiar. Los sillones estampados, cristaleros y alfombras de diseño crearon el vintage eclético e impronta familiar que Dalma y Giannina Maradona mantuvieron en sus casas actuales.

A.E