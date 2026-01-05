Así fue el bautismo del hijo de Angie Landaburu, en medio de un bosque encantado de Punta del Este

Angie Landaburu celebró el bautismo de su hijo, Alessandro, junto a su pareja Augusto Marini y sus seres queridos en medio de un bosque encantado de Punta del Este. La propuesta combinó tradición y estética contemporánea, con una ambientación que convirtió la jornada en un recuerdo único para toda la familia.

Angie Landaburu, acompañada por su hijo Alessandro y por Augusto Marini, eligió Punta del Este como escenario para el bautismo del niño, celebración marcada por la naturaleza y el diseño. El entorno de bosque encantado dio el marco ideal a un evento que reunió a familiares y amigos en un ambiente íntimo y cuidado.

En las últimas horas, la modelo compartió en sus redes sociales algunas imágenes del momento, donde se pudo ver la delicada decoración y la atmósfera que acompañó la jornada. El evento, celebrado en el jardín de la casa de la influencer, se convirtió en un acontecimiento especial dentro de su vida familiar, con detalles que reflejaron el cuidado en cada aspecto de la organización.

El bosque encantado de Punta del Este fue el marco elegido para la ceremonia. La ambientación se destacó por la presencia de árboles, luces cálidas, animales y elementos que reforzaban la idea de un espacio mágico. La naturaleza fue la protagonista de la decoración que eligió Angie Landaburu para esta celebración.

La elección del lugar respondió a la intención de crear un entorno que transmitiera calma y conexión con lo natural. Los invitados pudieron disfrutar de un espacio abierto, donde la decoración se integró con el paisaje y reforzó el carácter relajado del evento, pensado para el disfrute de todos los invitados.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en un espacio preparado especialmente para la ocasión. Además, la decoración incluyó arreglos florales, velas, esculturas pequeñas de animales y elementos que reforzaban la estética de bosque encantado. El resultado fue un ambiente armónico, donde cada detalle acompañó el bautismo de Alessandro, el hijo de Angie Landaburu.

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos, quienes acompañaron a la modelo y a su pareja, Augusto Marini en este momento significativo. La organización reflejó un equilibrio entre lo tradicional y lo moderno, con una propuesta que se adaptó al estilo personal de pareja, generando un espacio donde toda la familia disfrutó.

El hijo de Angie Landaburu fue el centro de la celebración. Alessandro estuvo acompañado en todo momento por sus padres, quienes compartieron con él cada instante de la ceremonia. La elección de un entorno natural y cuidado reforzó la idea de que el evento estaba pensado para que el pequeño de 7 meses, viviera un día especial.

Angie Landaburu, junto a su hijo Alessandro y su pareja Augusto Marini, protagonizó así el bautismo del menor en medio de un bosque encantado de Punta del Este. La ceremonia reunió tradición y naturaleza en un entorno cuidado, donde cada detalle acompañó la celebración familiar con una decoración especial.

