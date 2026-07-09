Anita Espasandín mostró los innovadores tratamientos estéticos que se hace en la piel

Anita Espasandín volvió a abrir una ventana a su vida cotidiana al compartir con sus seguidores algunos de los hábitos que forman parte de su rutina de bienestar. A través de sus redes sociales, la empresaria mostró cómo comienza la semana con una serie de tratamientos orientados al cuidado integral, una práctica que, según adelantó, irá mostrando con frecuencia.

Anita Espasandín tuvo una sesión en la cámara hiperbárica

En esta oportunidad, la pareja de Benjamín Vicuña reveló que todos los lunes visita un centro especializado para realizar distintos procedimientos enfocados en el bienestar. Entre ellos, hubo uno que despertó especialmente la curiosidad: la cámara hiperbárica, una terapia no invasiva que incorporó a su rutina semanal.

La cámara hiperbárica que forma parte de la rutina de Anita Espasandín

"Hoy toca Cámara Hiperbárica", escribió Anita Espasandín junto a un carrusel en el que mostró parte del tratamiento. Además, explicó que la sesión dura 60 minutos y se realiza dentro de una cámara presurizada con oxígeno puro. "Lo hago una vez por semana por bienestar, pero tiene indicaciones para ciertas patologías, postoperatorios, lesiones y cicatrices", detalló.

La cámara hiperbárica es un tratamiento que aumenta la presión del aire y la concentración de oxígeno, permitiendo que el organismo absorba una mayor cantidad de este gas a través del torrente sanguíneo. Si bien suele utilizarse con fines médicos bajo indicación profesional, también hay personas que la incorporan como parte de sus rutinas de bienestar y recuperación física.

El complemento facial en la rutina de Anita Espasandín

La jornada de autocuidado no terminó allí. Anita Espasandín también aprovechó su visita a Espacio Ras para realizarse una limpieza facial acompañada por una sesión de luz LED, otro de los tratamientos que integra su rutina de cuidado de la piel. En el mismo carrusel, explicó que este procedimiento le ayuda especialmente durante el invierno, cuando la piel necesita una mayor hidratación.

Anita Espasandín se decantó por el tratamiento LED para completar su limpieza facial

De esta manera, Anita Espasandín dejó ver cómo organiza sus jornadas de autocuidado, combinando distintos tratamientos en un mismo espacio. A través de sus redes sociales, la pareja de Benjamín Vicuña suele compartir algunos de los hábitos que forman parte de su día a día, reflejando un estilo de vida en el que la salud, el equilibrio y el cuidado de la piel ocupan un lugar importante.