Anita Pauls y su hija Bendi posaron juntas en el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, al que la actriz viajó para presentar un nuevo proyecto. Sus mejores looks quedaron reunidos en el carrusel que publicó en Instagram el domingo 15 de noviembre, con fotos de las alfombras del encuentro, de la playa y de una salida con amigas que llevaron a sus chicos.

La intérprete, hija de Mirta Busnelli, vivió esta edición por primera vez como mamá, un dato que ella misma destacó en el texto que acompañó las imágenes. Durante esos días, ambas coordinaron una paleta de tonos claros, con siluetas ajustadas para ella y estampados florales para la nena, que en junio cumplió cinco años.

Anita Pauls y Bendi: los looks de madre e hija en Mar del Plata

Anita Pauls y Bendi pasaron por la alfombra azul de Tech, el espacio dedicado a los nuevos formatos audiovisuales. La actriz eligió dos piezas en blanco crudo de aire marinero. El top, de punto acanalado y escote recto, tiene breteles con volados que caen sobre los hombros y una botonadura dorada, además de un short pollera con aberturas al frente.

Bendi en la playa y junto a Anita Pauls en la alfombra azul de VS Tech.

La costa tuvo su lugar en el álbum. La pequeña posó sentada en la arena, con el pelo suelto, una malla con estampa de grandes lunares en azul, lila, rosa y amarillo, y varias vueltas de collares de cuentas de colores.

El conjunto de botones dorados aparece en un par de fotos más del carrusel. En una, junto a un ventanal con vista a la ciudad, la nena viste un diseño claro con ramos en azul oscuro, mangas largas con puño fruncido y un collar de cuentas. En otra, en un salón de juegos con sus amigas, ella tiene un abrigo colgado de un brazo, y la chiquita suma una campera rosa y violeta sobre un pantalón con dibujos.

Anita Pauls y su hija junto a un ventanal, y con amigas y sus chicos en un salón de juegos.

Luego, para otro momento del evento, la intérprete cambió de registro con un vestido blanco ceñido, de largo midi y escote strapless con corsetería, cuyas costuras marcan el torso. Le sumó mangas largas de tul transparente, que no van unidas al cuerpo, y un cuello alto tipo gargantilla en el mismo color.

A los pies llevó sandalias de tiras finas transparentes y taco fino, con los rulos sueltos y los labios en rosa. La más chica, en cambio, puso el color: un cárdigan blanco corto con pequeños apliques violetas y una pollera larga con flores grandes en fucsia, naranja, celeste, verde, violeta y amarillo, que completó con cangrejeras como el cárdigan, sobre medias a juego.

Anita Pauls en el Festival de Cine de Mar del Plata: la serie que presentó

Anita Pauls llegó a esta edición como parte del elenco de La escena prohibida, una ficción vertical pensada para verse en el celular. La serie tiene 38 capítulos de casi dos minutos y gira alrededor de Miranda, el personaje de Marcela Kloosterboer, una empresaria que intenta reconstruir un recuerdo traumático. Con dirección creativa y producción general de Pamela David, se estrenará en diciembre en la plataforma Shorta, con un adelanto por América TV. En su posteo, la intérprete contó que presentar una serie vertical era "algo que hace un tiempito era inimaginable".

Anita Pauls y Bendi en la alfombra roja del cierre y junto al equipo de La escena prohibida.

La 41ª edición del único encuentro de clase A de América Latina se desarrolló del 5 al 15 de noviembre, reunió a 75.000 espectadores y premió como mejor película a la iraní The Night Arezou Disappeared. "Este festival me emociona mucho", escribió en el carrusel, donde recordó que fue por primera vez hace 30 años como hija de la actriz y del productor de Buenos Aires Viceversa.

Anita Pauls y Bendi pasaron por el Festival de Cine de Mar del Plata con looks coordinados para cada ocasión: el dos piezas con botones dorados de la presentación de La escena prohibida, el strapless ceñido de la ceremonia de cierre y los estampados florales con los que su hija la acompañó en cada salida por la costa.