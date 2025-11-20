viernes 21 de noviembre del 2025
MODA

Arte y estampas: Carmen Steffens presentó su colección de alto verano 2026 y ya es tendencia

Con guiños a obras del pintor francés Henri Matisse, Carmen Steffens lanzó su temporada de verano 2026. La cápsula combina moda, arte y colores vibrantes.

La marca internacional Carmen Steffens presenta su última colección inspirada en las obras del pintor francés Henri Matisse. El lanzamiento de Alto Verano 2026 es una invitación a vivir sensaciones, donde la moda y el arte se convierten en piezas exquisitas.

El encuentro entre arte y naturaleza se revela en estampas acuareladas y sutiles, de gran impacto visual. La suavidad y ligereza de los géneros son un acierto en la estación, creando un clima ideal para los calurosos días de verano.

El coral y el verde jade son las dos grandes apuestas fuertes en su carta de colores, vibrantes y elegantes, aportan impacto visual y combinan a la perfección con las estampas y otras piezas de la colección. En contrapunto, prendas en colores neutros con un brillo especial elevan la colección y le aportan sofisticación.

Clásicos reversionados, indispensables en el guardarropa de todas las mujeres que valoran esas joyas preciadas y las atesoran por años en sus vestidos.

Acompañados de los calzados y carteras, un sello indiscutido de la marca, estos productos en colores neutros o metalizados, con materiales rústicos, tienen detalles como hebillas orgánicas, conchas marinas, perlas, corales, etc., que nos remiten al fondo del mar y a la estación más linda del año, el verano. 

La colección Alto Verano 2026 se encuentra disponible en la Maison Carmen Steffens de la calle Posadas 1188 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en su tienda online y redes sociales.

Tienda online:www.carmensteffens.com.ar | Instagram: @carmensteffensargetina | TikTok: @carmen.steffens.arg

