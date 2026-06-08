Así están hoy Tao y Bee, los hijos de Calu Rivero y Aíto De La Rúa

Calu Rivero y Aíto De La Rúa sortearon diversos obstáculos y años de distanciamiento, formando así una de las historias de amor que más sorprendieron y tuvieron atentos a sus seguidores. Sin embargo, y fuera de todo pronóstico que se tenía pensado, lograron formar una familia de cuatro, con una mirada ligada a la conexión de la naturaleza, una enseñanza de estilo bohemio pero muy conectados con la mediatización y su vida pública.

Sus hijos Tao y Bee se vuelven su orgullo más grande, y sus protagonistas en los diversos posteos en redes sociales. Desde los viajes que hacen alrededor del mundo, sus actividades cotidianas y sus mini looks tendencia, los niños de 3 y 1 año respectivamente son de los hijos de celebridades más observados por los usuarios. Con su actitud tierna, enamoran a todos los seguidores, quienes buscan ver cómo van creciendo con el correr del tiempo.

Calu Rivero, y sus hijos Tao De La Rúa y Bee De La Rúa

La historia de amor de Calu Rivero y Aíto De La Rúa

La historia de amor de Calu Rivero y Aíto De La Rúa comienza mucho tiempo antes de que ambos pudieran apostar de lleno a su amor y sellarlo con una fuerte unión en su futuro. En el 2008, durante unas vacaciones en Punta del Este, Uruguay, ocurrió el flechazo en diversos eventos que compartieron, y se volvieron el centro de atención de la prensa en aquel momento. La actriz, con solo 21 años, daba sus primeros pasos fuertes en la televisión argentina, mientras que él, con 24 años, cargaba con una alta exposición mediática por ser el hijo del expresidente Fernando de la Rúa.

Durante aquel verano, las fotografías de ambos juntos generaron gran impacto en sus seguidores y los fanáticos de la farándula, dada la sorpresa por la gran conexión que mostraban. Sin embargo, tras unos meses juntos de intenso amor, la relación terminó por caminos diferentes. Si bien durante las consultas de la prensa se notaba que mantenían el cariño por el otro, parecía que su relación no iba a volver a surgir.

No fue hasta en el verano de 2021, que la vida los volvió a cruzar en las playas uruguayas de José Ignacio. Ambos se habían alejado de la mediatización y, si bien sus vidas eran públicas, coincidieron en un estilo más ligado a la sustentabilidad, el bienestar mental y la espiritualidad. Los comienzos los mantuvieron en secreto, disfrutando del bajo perfil durante casi tres años, hasta que decidieron hacerlo público y comenzar a formar una tierna familia de cuatro.

Calu Rivero, Aíto De La Rúa

Así están hoy Tao y Bee, los hijos de Calu Rivero y Aíto De La Rúa

Calu Rivero y Aíto De La Rúa decidieron formar su centro y su hogar en Uruguay, en una casa ecológica llamada "La Corazonada" construida en armonía con la naturaleza. Allí mismo crían a sus dos hijos, quienes también se vuelven el centro de atención de sus posteos y de las noticias que se vuelven títulares en redes sociales.

Tao De la Rúa fue su primogénito, nacido el 22 de febrero de 2023. El niño abrió a la familia de cuatro que formaron la actriz y el hijo del expresidente, y se caracteriza por robarse los comentarios de ternura de todos los usuarios. En varias aventuras y videos que comparten sus padres, demuestra una personalidad curiosa pero tranquila, que va de la mano con su tierno cabello rubio y su mirada dulce. Calu Rivero generó debate mediático alrededor del menor, tras revelar en sus redes que decidió postergar temporalmente el ingreso de Tao al jardín de infantes convencional, ya que prefiere que continúe aprendiendo a través de la exploración libre y el entorno familiar.

Tao De La Rúa

Bee De la Rúa es la primera hija mujer y segunda del matrimonio, nacida el 18 de octubre de 2024. La niña, con tan solo 1 año y 7 meses, se volvió una mini influencer fashionista, destacando looks orgánicos y de colores neutrales conectados con lo terrenal y las apuestas nórdicas, que invitan a la tranquilidad. En todo momento, se muestra cercana a su hermano mayor, quien no duda en protegerla en todo momento, descubriendo el mundo a través de las aventuras a la que sus padres la llevan. Al igual que Tao, la niña también mantiene una educación ligada a la naturaleza, lejana a lo tradicional de las celebridades en la ciuydad.

Bee De La Rúa

Calu Rivero y Aíto De la Rúa formaron una tierna familia de cuatro que no dudan en exponer en las redes sociales. De esta manera, su vida pública también se traslada a la de sus hijos, protegiéndolos, de igual manera, al uso excesivo de las tecnologías y buscando una crianza basada en la naturaleza, la espiritualidad y la libertad dentro del entorno familiar. Los usuarios no dudan en destacar la conexión que los menores tienen con quienes lo rodean y la curiosidad y ternura que cargan en cada postal que protagonizan. Si bien mantienen un alto perfil en los medios de comunicación, la actriz y el hijo del expresidente buscan alejar a Tao y Bee de la vida de la ciudad y la mediatización intensa.

A.E