De Mario Kempes y Javier Saviola a Esteban Cambiasso y Pablo Zabaleta, así fue la cumbre de históricos de la selección antes del partido

La Copa Mundial 2026 reúne a todos los fanáticos y seguidores de la selección argentina en Estados Unidos, para alentar al país en su búsqueda por una nueva consagración de gloria. Desde periodistas, pasando por hinchas hasta exjugadores del equipo, los colores albicelestes brillan en las calles de Miami, en la previa del encuentro contra Cabo Verde en 16avos. Sin embargo, hubo un encuentro histórico de grandes nombres que portaron la camiseta con orgullo. De Mario Kempes y Javier Saviola a Esteban Cambiasso y Pablo Zabaleta, los exfutbolistas dejaron de lado sus obligaciones para reencontrarse en una cena que generó emoción a los fanáticos.

Así sintieron la previa en Miami los fanáticos de la selección

La cumbre de históricos de la selección antes del partido en Miami

Muchas celebridades viajaron a Estados Unidos para cubrir o disfrutar de la Copa Mundial 2026, y alentar de la mejor manera a la selección argentina. Es así como muchos de ellos se reencontraron con amigos o familia que, por la rutina del día a día, no pueden verse tan seguido. Este viernes 3 de julio, se da el partido de eliminación directa entre la Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. Por esto, todos viajaron a la ciudad de Florida, y ocurrió una cumbre histórica que revolucionó en la previa del encuentro.

Muchos de los jugadores que portaron la camiseta se volvieron a ver en una íntima cena. Con las luces de las velas y una copa de vino en la mano, sonrieron para las redes sociales y generaron felicidad en sus seguidores. De izquierda a derecha, se encontraron Javier Saviola, Mario Kempes, Maxi Rodríguez, Pablo Zavaleta y Cholo Simeone. Mientras dos de ellos participan como analistas técnico y comentaristas, el segundo y cuarto llevan representación a nivel internacional, Simeone acompaña a su hijo Giuliano en su participación dentro del plantel.

De derecha a izquierda, se sentaron Pocho Lavezzi, Leo Rodríguez, Javier Pastore, Esteban Cambiasso y Juan Pablo Sorin, quien fue el encargado de compartir la postal en su cuenta de Instagram. Al igual que sus compañeros, ellos también viajaron a Estados Unidos por motivos recreativos, de representación internacional o por trabajo periodístico que cumplen en algunos medios de todo el mundo. El encuentro selló una cumbre de históricos de la selección y generó diversos comentarios positivos, al volver a verlos en la misma mesa, con el corazón albiceleste.

La cumbre de históricos de la selección antes del partido en Miami

Así sintieron la previa en Miami los fanáticos de la selección

Mientras la cumbre de históricos disfrutaron de una íntima cena, los fanáticos y algunas familias de los jugadores decidieron hacer su propia previa del partido en las playas y calles de Miami Beach, dejando su marca albiceleste en la ciudad de Florida. Miles de hinchas argentinos coparon la intersección de 85th Street y Collins Avenue, y realizaron un banderazo y festejos de manera improvisada.

Uno de los momentos del día fue protagonizado por Andrés Ciro Martínez: el músico subió al techo de un camión y tocó el Himno Nacional con su armónica. Un policía se trepó al vehículo y le indicó que se detuviera, pero el músico lo ignoró y terminó de tocar. Luego gritó "¡Vamos Argentina!".

Sin embargo, no fue el único festejo. En Ocean Drive y South Beach, al caer la tarde, la caravana se trasladó hacia la mítica avenida costera de South Beach, tiñiendo la peatonal completamente de celeste y blanco, con bengalas, banderas gigantes de Maradona y Messi, y miles de hinchas cantando "Muchachos".

Así sintieron la previa en Miami los fanáticos de la selección

La previa del partido de la selección argentina contra Cabo Verde, en las eliminatorias para pasar a 8vos de final, se vivió en todos los hinchas y fanáticos presentes en Estados Unidos. Desde una cumbre histórica, que reunió a nombres como Kempes o Zabaleta, hasta un banderazo en las playas, la emoción se siente mientras los jugadores se preparan para el encuentro.

A.E