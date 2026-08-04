Campera puffer y pantalón animal print: Puli Demaría marcó tendencia en Bariloche con su look fashionista

Puli Demaría disfruta de unos días de descanso en Bariloche. Mediante sus redes sociales, la DJ comparte postales de los paisajes nevados que recorre pero también deja ver su costado más fashionista. En un reciente posteo, se mostró con un outfit compuesto por una campera puffer y un pantalón animal print, que se volvió protagonista de su estilismo y aportó mucha personalidad.

Puli Demaría apostó por el estampado más clásico de la moda

Puli Demaría aprovechó la temporada invernal para escaparse a Bariloche y disfrutar de la nieve. Desde uno de los centros de esquí más emblemáticos del país, la modelo compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram donde dejó ver no solo la imponente postal de la cordillera, sino también un look que no pasó desapercibido.

Fiel a su impronta sofisticada y moderna, Puli Demaría apostó por un outfit funcional para enfrentar las bajas temperaturas de la Patagonia, pero con un claro guiño a las tendencias. La pieza estrella fue un pantalón con estampado animal print de leopardo, un diseño que se convirtió en el foco absoluto del conjunto y que reafirma la vigencia de uno de los motivos más icónicos de la moda.

Puli Demaría

El modelo, de silueta ajustada en la parte superior y levemente acampanada en el ruedo, estiliza la figura y aporta un aire retro inspirado en la estética de los años setenta, reinterpretada para los looks de nieve. Este pantalón con estampado en tonos marrón, negro y beige rompe con las clásicas prendas lisas que suelen dominar el skiwear y suma un toque glam a un outfit pensado para la montaña.

Para equilibrar el protagonismo del animal print, Puli Demaría combinó la prenda con una campera puffer matelaseada en verde oliva, un básico infaltable del invierno. Tal como se puede ver en su publicación, el diseño, de largo a la cintura, incorpora detalles de piel sintética en el cuello y cierres metálicos a la vista que le aportan un aire urbano y sofisticado.

Los accesorios claves que potenciaron el look invernal de Puli Demaría

Puli Demaría completó el estilismo con un casco negro equipado con antiparras de visor espejado en tono rojizo, guantes térmicos negros y un cuello polar que la protegió del frío. Además, sumó una riñonera cruzada negra, un accesorio que combina practicidad y tendencia y que ya se instaló como un imprescindible tanto dentro como fuera de las pistas.

El look de la empresaria refleja una de las grandes apuestas del skiwear actual: combinar prendas técnicas con piezas de fuerte impronta fashion. En ese sentido, el animal print vuelve a posicionarse como uno de los estampados favoritos de la temporada, demostrando que también puede adaptarse a los paisajes nevados sin perder elegancia.

Puli Demaría

Con este outfit, Puli Demaría confirmó que la moda de montaña ya no se limita únicamente a la funcionalidad. Su elección fusionó abrigo, comodidad y una cuota de audacia, logrando un estilismo que destacó entre el blanco de la nieve y reafirmó que el estampado de leopardo sigue siendo un clásico capaz de reinventarse temporada tras temporada.

De esta manera, Puli Demaría marcó tendencia en Bariloche con su look fashionista que incluyó una campera puffer en color verde oliva y un pantalón animal print, un ítem que nunca pasa de moda y se lleva en todas las estaciones del año. Asimismo, agregó accesorios claves que potenciaron su propuesta invernal.