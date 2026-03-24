Cande Ruggeri marcó de la vuelta de una particular tendencia para la temporada 2026

Cande Ruggeri es una de las modelos más importantes de la industria argentina. Su estilo sensual y atrevido se fusiona con el minimalismo elegante europeo, y la hace lucir llamativa y diferente en cada evento en que se presenta. Sin embargo, con la llegada de la temporada de otoño 2026, viejas tendencias volvieron a tomar importancia, trayendo nuevamente el estilo Y2K a la moda. La modelo no quiso quedarse detrás e impuso el regreso de las medias 3/4, como el favorito de todos.

Cande Ruggeri y las medias 3/4

Cande Ruggeri impuso el regreso de las medias 3/4 como tendencia de elegancia

Cande Ruggeri entendió que la moda volvió a traer tendencias que emitían a la elegancia y sensualidad de los looks. Desde transparencias, pantalones tiro bajo y tops con aperturas en la parte inferior, la Y2K era volvió a su punto alto de la mano de las celebridades. Sin embargo, la modelo busca en la sastrería ese estilo que la caracteriza y, en las últimas horas, mostró cómo elevar un look business woman con la vuelta de las medias 3/4 como perfecto para la temporada 2026.

Cande Ruggeri y las medias 3/4

En una sesión de fotos de estilo oficinista, optó por un vestido ceñido al cuerpo sastrero, gris con finas líneas blancas. Como ella había optado por unos anteojos, para seguir con el business woman, decidió elevarlo con las medias 3/4 negras y transparentes. Las mismas parecían ser una extensión de sus tacos bajos, y le brindaban un contraste interesante y sensual al atuendo. El mismo se puede lucir en un look de noche, con una vuelta de tuerca coquette.

Cande Ruggeri y las medias 3/4

El sock styling: las medias se imponen en la moda

Cande Ruggeri entendió que las medias 3/4 fueron una de las tendencias que volvieron a la moda, durante la influencia de la estética "coquette", el estilo "preppy" y la influencia de la Generación Z. Sin embargo, ésta no fue la única manera en la que las medias volvieron a tomar importancia.

Varias celebridades optaron por el sock styling, haciendo que esta prenda se sobresaliera de zapatillas bajas y dandole una vuelta de tuerca más deportiva. La modelo incluso lo impuso en temporadas anteriores, durante sus viajes al exterior, demostrando que la media es parte del pensamiento fashionista y que puede ser un accesorio que eleve un look clásico de paseo de verano.

Cande Ruggeri y el sock styling

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en notar esta tendencia que la influencer mostró en varios de sus looks, pero quedaron sorprendidos con el regreso de las medias 3/4. Con un estilo oficinista y de mucho poder femenino, Cande Ruggeri volvió a llevarse los aplausos y halagos, al imponer el regreso de un accesorio perfecto para la noche o el día elegante, que ayuda a elevar el look y jugar con el constraste de los colores de las medias, y se coronó la reina de las tendencias.

A.E