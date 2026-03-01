Así fue el casamiento de Cande Ruggeri: ceremonia a orillas del lago, rodeada de famosos y un tierno gesto de su hija Vita

La historia de amor entre Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se viene gestando desde hace más de cinco años y fruto de ese amor, tuvieron una hija a la que llamaron Vita. Sin embargo, todo comenzó a tomar otro color cuando, durante unas vacaciones en Punta Cana, el empresario le propuso casamiento a la modelo. Desde ese entonces, la joven pareja comenzó a preparar su increíble casamiento que se llevó a cabo este fin de semana a orillas del lago y rodeados de famosos.

El casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Este sábado 28 de febrero fue uno de los días más importantes en la vida de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari ya que sellaron su historia de amor pasando por el altar. A través de las imágenes que los invitados difundieron en sus redes sociales, se pudo observar algunos de los detalles más íntimos de la ceremonia.

Casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari | Foto: Samuel Ganem

A diferencia de otras celebridades del espectáculo, la hija de Oscar Ruggeri optó por la discreción y disfrutó de una ceremonia a orillas del lago con su núcleo más cercano. La naturaleza fue el escenario perfecto para que los jóvenes dieran el tan ansiado ¡Sí, quiero! Los novios llegaron al gazebo de madera adornado para la ocasión donde los esperaban sus allegados, pero también su pequeña hija Vita. Al ver a sus padres llegar al altar, la niña salió corriendo a abrazarlos generando uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Aunque sólo se viralizaron pocas imágenes de la ceremonia, se los pudo ver sonrientes y súper enamorados en todo momento. Con la libreta de casamiento entre sus manos y el infaltable beso de amor, “Ms & Mrs” pusieron el broche de oro a uno de los capítulos más importantes de sus vidas.

Casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari | Instagram

Looks de los flamantes novios

El estilismo de los recién casados captó todas las miradas durante la celebración. Cande Ruggeri se inclinó por un diseño blanco por encima de la rodilla, sin breteles, con una falda amplia y armada que aportaba volumen y movimiento. La textura firme de la tela ayudó a marcar la silueta y le dio un aire romántico y actual al conjunto. Sumó un ramo de flores compuestos por calas y sandalias altas que estilizaron aún más su figura. Para el cabello eligió un recogido prolijo y sofisticado, ideal para una ceremonia al aire libre, mientras que el maquillaje se mantuvo en una línea fresca y radiante, con piel luminosa y rasgos suavemente definidos. Un beauty look en tendencia que es ideal para aquellas mujeres que quieren resaltar su belleza sin sobrecargarla.

Nico Maccari, en sintonía con su ahora esposa llevó un traje claro de moldería clásica. Lo combinó con camisa blanca y sin corbata, una decisión que equilibró formalidad con naturalidad. El resultado fue un look elegante pero descontracturado, acorde a la propuesta del casamiento. Su imagen transmitió comodidad y estilo sin excesos, acompañando a su esposa con una presencia sobria y armónica durante toda la ceremonia, sin opacarla.

Casamiento de Cande Ruggeri con Nicolás Maccari | Instagram

Como era de esperarse, el casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari estuvo repleto de famosos que compartieron con ellos este momento tan emotivo como significativo para ellos. Entre los presentes estuvieron Sofía “Jujuy” Jiménez, Stephanie Demner y Lizardo Ponce. Cada uno de ellos mostró sólo algunos de los momentos más destacados de la boda. Finalmente, un detalle original de la celebración fue la creación de un periódico personalizado. Bajo el nombre The Wedding Post, el ejemplar incluía una imagen de los novios en portada y el titular destacado: “La boda del año. Cande & Nico. ¡Recién casados!”, convirtiéndose en uno de los souvenirs más comentados del evento.

NB