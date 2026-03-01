El dulce look de Vita en la boda de su mamá, Cande Ruggeri: blanco marfil y súper romántico

En el emotivo casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, quien también se llevó todas las miradas fue Vita, la hija de la influencer y el empresario, con un look dulce y perfectamente alineado con la impronta romántica y minimalista de la celebración.

Las tiernas imágenes de su outfit fueron publicadas en las historias de Instagram por Nancy Otero, la mamá de Cande, donde se pudo ver en detalle el estilismo elegido para la pequeña.

El encantador look de Vita para el casamiento de su mamá, Cande Ruggeri

Para la ocasión, Vita, la hija de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, lució un vestido en tono blanco marfil de inspiración romántica. El diseño presentó un cuerpo con frunces delicados y mangas cortas con leve vuelo, que aportaron textura y un aire artesanal. La falda, confeccionada en capas de tul liviano, sumó movimiento y un efecto etéreo ideal para la celebración.

El largo, a la rodilla, mantuvo la impronta infantil y elegante, mientras que la silueta suelta aseguró comodidad sin perder sofisticación. El tejido translúcido de la sobrefalda generó un juego sutil de transparencias que elevó el conjunto sin resignar dulzura.

En cuanto a los accesorios, Vita llevó una vincha floral en tono off white con aplicaciones de pequeñas flores, que enmarcó su peinado suelto y reforzó el espíritu romántico del look. También sumó una pulsera delicada al tono, acompañando la estética monocromática.

Así fue el dulce look de Vita en la boda de su mamá, Cande Ruggeri

El calzado completó el estilismo con unas guillerminas blancas con tira y pequeño calado, un modelo clásico y atemporal que combinó perfectamente con el vestido. El resultado fue una imagen armónica, fresca y absolutamente adorable, en sintonía con el dress code del evento.

Los looks de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Para su boda por civil, Cande Ruggeri apostó por un mini vestido strapless de líneas depuradas diseñado por Joti Harriague, con drapeados estratégicos y una sobrefalda desmontable con caída lateral y pequeña cola, que aportó dramatismo y movimiento. Completó el estilismo con stilettos blancos de Ricky Sarkany y joyas delicadas de Pandora, manteniendo una estética minimalista, sofisticada y contemporánea.

El impactante look de Cande Ruggeri para su boda con Nicolás Maccari (Foto: Samuel Ganem)

Nicolás Maccari, por su parte, eligió un traje beige claro firmado por Mancini, confeccionado en un tejido liviano ideal para una celebración diurna. Lo combinó con camisa blanca sin corbata y un boutonnière de cala blanca, en sintonía con el ramo de la novia y la paleta neutra del evento.