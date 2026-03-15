Cande Ruggeri mostró su despedida de soltera en Río de Janeiro: tres días de fiesta, amigas y un impactante look de novia

Este fin de semana, Cande Ruggeri compartió en sus redes sociales algunas de las postales más divertidas y glamorosas de lo que fue su despedida de soltera en Río de Janeiro. Aunque la modelo ya dio el “sí” el pasado 28 de febrero junto a Nicolás Maccari, recién ahora decidió revelar imágenes de la celebración que organizó su grupo más cercano de amigas. Durante tres días, la hija de Oscar Ruggeri disfrutó de jornadas de playa, salidas nocturnas y momentos de complicidad junto a sus nueve amigas en uno de los destinos más elegidos de Brasil.

La despedida de soltera de Cande Ruggeri

La escapada fue planificada por el círculo íntimo de amigas de Cande Ruggeri, quienes prepararon una agenda con divertidas actividades para celebrar la nueva etapa de la modelo. Si bien semanas atrás ya había tenido una fiesta sorpresa organizada por amigas del medio como Sofía “Jujuy” Jiménez y Agustina Etchegoyen, esta vez el viaje estuvo reservado para su grupo más cercano, compuesto por amigas de toda la vida que no forman parte del ambiente de la farándula. "Siendo feliz", deslizó en una instantánea, recostada sobre un inflador violeta cuyo apoyacabeza tenía forma de diamante.

Despedida de soltera de Cande Ruggeri | Instagram

A través de una serie de imágenes y videos publicados en su cuenta oficial de Instagram, la influencer mostró algunos momentos de lo que fue la estadía en Río de Janeiro. Entre risas, perreos y paisajes paradisíacos, las jóvenes aprovecharon el sol y el mar durante el día, mientras que por la noche salieron a recorrer bares y disfrutar del clima festivo de la ciudad brasileña.

Despedida de soltera de Cande Ruggeri | Instagram

Uno de los videos que más llamó la atención fue un clip en blanco y negro donde se la ve sumergida en el mar intentando divertirse con las olas. Sin embargo, la fuerza del agua terminó arrastrándola, lo que provocó el asombro y las posteriores risas de sus amigas. Con humor, la empresaria acompañó el momento con una frase jocosa: “Está tranqui el mar en Río”.

También compartió imágenes más relajadas junto a su grupo de nueve amigas posando abrazadas en la playa bajo el sol, reflejando el espíritu de amistad que marcó todo el viaje. En otra de las postales, la modelo apareció en un primerísimo primer plano luciendo un velo de novia mientras escribía “Día III” -en números romanos-, marcando el cierre de las celebraciones.

Despedida de soltera de Cande Ruggeri | Instagram

El osado look de novia de Cande Ruggeri

Para una de las jornadas vespertinas del festejo, Cande Ruggeri sorprendió con un impactante look de novia que no pasó desapercibido. Llevó un vestido blanco tipo corset con escote pronunciado y detalles de encaje que realzaban la silueta, combinado con una falda corta de tul con volumen que aportaba un aire festivo y moderno. Finalmente, completó el outfit nupcial con botas altas blancas y un delicado velo de novia que caía sobre el pelo suelto, además de accesorios brillantes que sumaban glamour al conjunto.

Antes de regresar, Cande Ruggeri también compartió un momento más íntimo del final del viaje. “Pov: Terminó mi despedida”, escribió en una historia donde se la ve relajada usando una mascarilla hidratante para el cuidado de la piel, luego de varios e intensos días de celebración. Así, la flamante esposa de Nicolás Maccari cerró una despedida de soltera inolvidable rodeada de amigas, risas y recuerdos que seguramente quedarán como una de las anécdotas más memorables de su vida de soltera.

NB