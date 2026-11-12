Celeste Cid es una actriz argentina que construyó una trayectoria artística de enorme prestigio en el cine y la televisión nacional. Desde sus primeros pasos en la pantalla hasta consolidarse como protagonista de producciones aclamadas por la crítica, su figura resulta fundamental para la cultura contemporánea. Más allá de su intensa actividad frente a las cámaras y la escritura, la artista demuestra un fuerte compromiso con el bienestar integral y la salud física. Para sostener su energía vital y mantener su cuerpo activo frente a las exigencias de su profesión, apostó por un duro entrenamiento de kickboxing. En las últimas horas, abrió las puertas de su intimidad, y mostró cómo son sus clases, ganándose la sorpresa de todos.

Celeste Cid

Celeste Cid mostró cómo son sus clases de kickboxing

El kickboxing es un deporte de combate que combina las técnicas de golpeo con los puños del boxeo tradicional junto con las patadas de diversas artes marciales . Esta actividad sirve principalmente para desarrollar resistencia cardiovascular, aumentar la fuerza muscular y mejorar la agilidad general del cuerpo. Además de sus beneficios físicos y su alto gasto calórico, resulta una herramienta sumamente eficaz para liberar el estrés cotidiano, potenciar los reflejos y fortalecer la concentración mental en cada asalto.

A principios de este año, Celeste Cid sorprendió a sus seguidores al revelar que había encontrado en esta disciplina su nuevo pasatiempo favorito fuera de los sets de filmación y la escritura. Desde entonces, comparte con entusiasmo los avances y exigencias de su preparación física. En las últimas horas, la actriz volvió a captar la atención del público tras subir un video a sus historias de Instagram donde dejó ver el detrás de escena y el adentro de su entrenamiento.

Lejos de mostrar una postura idealizada, la artista se permitió bromear con su propio cansancio tras una jornada sumamente intensa en el gimnasio. Sobre las imágenes, escribió con mucho humor: "El momento, después de 1 hora, donde el cerebro ya no entiende las indicaciones", reflejando con total naturalidad el agotamiento acumulado sobre el final de la rutina. Durante esa misma secuencia frente a la bolsa, tuvo que corregir un detalle técnico en la ejecución de sus movimientos siguiendo atentamente las observaciones que le marcó su entrenadora, demostrando su compromiso y entrega absoluto en cada sesión.

Después del entrenamiento, Celeste Cid apuesta por un evento de moda

Tras mostrarse entrenando intensamente en el gimnasio, Celeste Cid demostró su capacidad para cambiar de faceta y asistió a un exclusivo evento de moda y belleza en Galerías Pacífico . La convocatoria celebró la apertura de un nuevo espacio de Cher Beauty, ambientado con una estética moderna en tonos rosados, luminosos exhibidores de fragancias y una vistosa instalación con una réplica gigante de uno de los perfumes de la firma.

Para esta ocasión especial, apostó por un look sofisticado con impronta rockera y boho chic que captó todas las miradas. Lució una blusa estampada de aire bohemio en tonos oscuros y dorados, combinada con un chaleco negro largo de textura fluida que aportó movimiento al conjunto. En la parte inferior, eligió un jean oscuro de corte recto adornado con flecos brillantes que caían desde los bolsillos y recorrían los laterales de las piernas. Completó su estilismo con el cabello corto peinado con volumen hacia un costado y un maquillaje que destacó su mirada, reafirmando su lugar como un verdadero ícono de estilo capaz de brillar tanto en la ropa deportiva como en las pasarelas urbanas.

Después del entrenamiento, Celeste Cid apuesta por un evento de moda

De esta manera, vuelve a demostrar que el equilibrio entre el esfuerzo físico y el despliegue artístico define su presente. Ya sea brillando en una pasarela urbana o superando sus propios límites sobre el cuadrilátero, Celeste Cid reafirma la disciplina deportiva y el compromiso integral que sostienen su inagotable energía.