Claudia Villafañe se consagra como la reina del Matching set con looks coloridos para mujeres +60

Con el correr de los años, Claudia Villafañe se fue abriendo paso en los medios de comunicación a través de esporádicas participaciones en programas televisivos. En paralelo, llevó a cabo su faceta empresarial como productora de eventos. No obstante, en esta oportunidad, captó todas las miradas en sus redes sociales al consolidarse como una referente de estilo para mujeres mayores de 60 años, con look cómodos, versátiles y para todo tipo de cuerpos.

Claudia Villafañe, la reina del Matching set

A través de diversas apariciones públicas en la televisión y en su cuenta personal de Instagram, Claudia Villafañe demostró que la moda no tiene edad y apostó por los conjuntos matching set, una tendencia que combina prendas con el mismo estampado o paleta de colores. Con diseños sueltos, cómodos y muy coloridos -incluso en animal print-, logró un equilibrio entre elegancia y frescura que inspira a muchas de sus seguidoras.

Looks Matching set de Claudia Villafañe | Instagram

Durante un recorrido por su feed en Instagram, se puede observar su preferencia por prendas holgadas y estampadas que combinan comodidad con personalidad. En esta línea, la empresaria suele elegir conjuntos amplios con telas livianas, estampas abstractas o clásicas como el animal print y colores vibrantes, ideales para looks relajados, pero, a su vez, sofisticados. Este estilo se adapta perfectamente a distintas ocasiones, desde eventos familiares diurnos hasta participaciones televisivas.

Looks Matching set de Claudia Villafañe | Instagram

Cabe destacar que la exesposa del fallecido Diego Maradona optó por estos outfits en los cumpleaños de sus nietas Roma y Azul, hijas de Dalma. En dichas oportunidades eligió conjuntos coordinados llenos de color que reflejan su espíritu alegre y en tendencia para este 2026. Las fotos compartidas en la web muestran a la ganadora de MasterChef Celebrity (Telefe) disfrutando de esos momentos con prendas que destacan por su diseño moderno y su impronta relajada y estampados que nunca pasan de moda.

Looks Matching set de Claudia Villafañe | Instagram

Una tendencia que en alza que llama la atención de mujeres de la tercera edad

Además de estas glamorosas y extravagantes fiestas de cumpleaños de sus nietas, Claudia Villafañe también deslumbró en diferentes apariciones televisivas. Programas como La Peña de Morfi y Pasapalabra (Telefe) fueron escenarios donde llevó sus looks, demostrando que el Matching set puede ser una elección acertada y súper chic incluso frente a las cámaras. Allí se la vio con conjuntos estampados que combinan pantalones amplios con blusas, chalecos o camisas del mismo diseño, generando un efecto visual armónico.

Looks Matching set de Claudia Villafañe | Instagram

Las claves de su estilo parecen ser claras: prendas versátiles, cortes cómodos y estampados que aportan identidad e impronta fashionista. En otras palabras, estos conjuntos coordinados permiten armar outfits completos sin esfuerzo y, al mismo tiempo, conforman una imagen moderna y cuidada, teniendo como eje central la practicidad sin renunciar al estilo y sin mostrar demás.

Looks Matching set de Claudia Villafañe | Instagram

De esta forma, Claudia Villafañe se posiciona como un verdadero referente de moda para mujeres +60. Sus elecciones reflejan una forma de vestir que prioriza el bienestar, la practicidad y la comodidad sin dejar de lado el estilo. En definitiva, confirmó que la tendencia del Matching set puede ser una aliada perfecta para quienes buscan estilismos modernos.

NB