De los vestidos románticos al estilo lencero: las cuatro tendencias que eligió Rosalía en los Latin Grammy

La ceremonia de los Latin Grammy se convirtió, una vez más, en el epicentro global donde la música y la alta costura dialogan al más alto nivel técnico y conceptual. Sin embargo, todas las miradas convergieron de forma unánime en una sola figura: Rosalía.

La artista no solo conquistó al público con su talento arrollador, su voz inconfundible y su indiscutible peso en la industria actual, sino que acaparó todos los destellos de los flashes al desplegar un desfile camaleónico y sumamente medido a lo largo de toda la gala.

Rosalía se destacó por su talento musical y la selección de looks en los Latin Grammy 2026

Lejos de apostar por una única estética o un concepto uniforme, la intérprete española se transformó en la máxima embajadora de las tendencias más potentes de la temporada. Logró lucir cuatro estilismos completamente diferentes que reflejaron su capacidad única para transitar, con total naturalidad, entre el vanguardismo más absoluto, el romanticismo clásico de tintes teatrales y la sensualidad nocturna del minimalismo.

Cada salida al escenario, cada transición entre bloques de la ceremonia y cada paso milimétrico por la alfombra roja constituyeron un capítulo imperdible dentro de una narrativa visual impecable, consolidándola de manera definitiva como el gran icono de estilo de la noche.

Los looks de Rosalía en los Latin Grammy 2026: el impacto vanguardista y las siluetas esculturales en la alfombra roja

Para su esperada llegada al evento, Rosalía eligió un imponente vestido blanco firmado por Matières Fécales, que pertenece a su disruptiva colección primavera-verano 2027. Este primer estilismo exploró a fondo la tendencia de las siluetas esculturales y el volumen de carácter dramático, apostando por una estructura arquitectónica compleja que combinaba texturas etéreas con un corset rigurosamente estructurado.

Rosalía y el look nupcial de Matières Fécales (Créditos: AFP)

La pieza principal del diseño estuvo complementada por una larga y densa cola de tul que se extendía sobre la alfombra, acaparando de inmediato la atención y las lentes de todos los fotógrafos. Para equilibrar la fuerte carga conceptual del vestido, lució un maquillaje sutil de acabado natural con un marcado efecto luminoso. La artista completó el estilismo con un peinado recogido estructurado con raya al medio y mechones frontales sueltos que enmarcaron su rostro con absoluta elegancia.

El destello barroco y la opulencia teatral para la apertura by Rosalía

Durante su electrizante y comentada presentación de apertura sobre el escenario, Rosalía deslumbró con un vestido dorado creado por la prestigiosa casa Erdem. Este diseño abarcó con maestría la tendencia del lujo clásico, la opulencia y el romanticismo de corte teatral, destacándose con fuerza por sus hombros descubiertos, los lazos perfectamente estructurados y un cuerpo encorsetado que fundía de manera magistral la riqueza de los colores metalizados con la sutil ligereza de una falda de tul negro semitransparente.

Rosalía by Erdem con un estilo barroco / Créditos: AFP

En sintonía con la dinámica del show, mantuvo una melena suelta trabajada con ondas suaves y naturales, dotada de reflejos sutiles que aportaban movimiento y destellos bajo la iluminación escénica, complementado con un maquillaje de ojos profundos y labios en tonos nude.

La delicadeza romántica y la corsetería histórica de Rosalía en Los Ángeles

En el momento culminante y más emotivo de la noche, cuando subió al estrado para recibir sus galardones, la artista optó por un diseño de profundo escote corazón con un elaborado corset y detalles de intrincado encaje en color blanco, firmado por la emblemática casa Vivienne Westwood Couture.

Rosalía by Vivienne Westwood Couture y el guiño a la corsetería / Créditos: AFP

Esta elección se adentró de lleno en la tendencia del romanticismo lencero y la lencería expuesta, un sello de identidad histórico de la firma británica que fusionaba la corsetería de época con una sensualidad moderna, etérea y sumamente delicada. La cantante apostó por un peinado recogido de acabado pulcro y sofisticado, dejando caer algunos mechones sueltos para conservar esa frescura juvenil tan propia de ella, acompañado por un rostro de efecto cara lavada pero con un esculpido técnico impecable.

El magnetismo del estilo lencero por Rosalía

Para despedir la velada y cerrar el evento por todo lo alto, la estrella española deslumbró al público con un sofisticado vestido satinado de clara inspiración lencera en color negro, ideado bajo la visión creativa de Jonathan Anderson para Dior.

Este último estilismo encapsuló con precisión la tendencia del minimalismo nocturno y la extrema fluidez de los tejidos cortados al bies, aportando una dosis calculada de misterio y sofisticación urbana gracias a los sutiles detalles de encaje oscuro que estilizaban su silueta con un refinamiento absoluto. Rosalía selló la noche con una melena suelta adornada con ligeras ondas deshechas y una mirada sutilmente enmarcada por un delineado felino muy delicado, cerrando su paso por la alfombra con una impronta de total modernidad.

Rosalía súper galardonada y su look lencero renovado por Dior / Créditos: AFP

Con esta rotunda y cuidada apuesta estilística, Rosalía volvió a confirmar ante el mundo que su talento creativo no conoce fronteras y que posee una versatilidad única para habitar y reinventar cada tendencia con absoluta naturalidad.

Rosalía demostró de principio a fin que es capaz de transitar con fluidez desde el dramatismo vanguardista hasta el romanticismo más clásico, y desde la opulencia dorada hasta el minimalismo lencero, sin perder jamás su identidad ni su sello personal. Cada uno de sus cambios de look reflejó una capacidad camaleónica excepcional para entender la moda como un lenguaje artístico propio, consagrándola no solo como una reina indiscutible de la música internacional, sino también como el gran icono de estilo capaz de dominar cualquier estética sobre la alfombra roja.