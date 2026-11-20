La 15ª edición del Prix Baron B - Édition Solidarité reunió a grandes figuras en una noche a beneficio de la Fundación Favaloro, combinando compromiso social y alta costura en el Hipódromo de Palermo. A lo largo de la alfombra negra, las invitadas desplegaron todo su magnetismo con tres corrientes estéticas que dominaron el código de vestimenta: el naked dress, el bling bling y el corset. Brenda Asnicar deslumbró con el juego de transparencias, Julieta Nair Calvo encendió las cámaras con destellos metálicos y Juanita Tinelli apostó por la moldería estructurada, marcando el pulso de una noche inolvidable en la que cada aparición sumó identidad y sofisticación.

De Brenda Asnicar a Valentina Barbier, transparencias con historia: el auge del naked dress

El naked dress nació como un gesto de provocación y liberación estética en la segunda mitad del siglo XX, cuando figuras icónicas desafió las convenciones de la alta costura al dejar entrever la silueta bajo telas etéreas, tules y bordados estratégicos. Lejos de quedarse en una moda pasajera, esta tendencia se consolidó como un recurso recurrente en las grandes galas internacionales, evolucionando desde la osadía pura hacia una sofisticación calculada que dialoga con la actualidad.

Su esencia reside en jugar con el límite entre lo visible y lo sugerido, equilibrando zonas cubiertas con transparencias que estilizan y aportan movimiento natural. Las claves de estilo pasan por elegir molderías limpias, acompañar con lencería o body a tono bien resuelto y evitar la sobrecarga de accesorios para que el tejido sea el verdadero protagonista y conserve su fuerza visual.

Las celebrities internacionales que se sumaron al naked dress: Gigi Hadid, Dakota Johnson y Anya Taylor Joy

Sobre la alfombra del Prix Baron B, varias invitadas interpretaron esta corriente con matices bien distintos. Brenda Asnicar apostó por un diseño negro de encaje y transparencias con recortes florales y falda larga de caída fluida, un estilismo audaz que combinó con el cabello recogido y un aire romántico y rebelde a la vez. Valentina Barbier lució un vestido largo oscuro con trama calada y brillo sutil, escote en V pronunciado y breteles finos, que realizó por Marcelo Giacobbe.

Fini Boccino eligió un modelo de silueta envolvente y escote irregular con juego de transparencias delicadas con plumas y gran todaco que aportaron frescura y elegancia. Por su parte, Angie Landaburu impactó con un diseño plateado de malla transparente con brillos, mangas largas y tajo lateral profundo, coronado con un tocado metalizado y sandalias de tiras que elevaron la apuesta nocturna. Ambas eligieron a Joti Harriague para la gran noche en el Hipódromo de Palermo.

Naked Drees: Brenda Asnicar, Valentina Barbier, Angie Landaburu y Fini Boccino

El look de Julieta Nair Calvo: destellos y actitud, la fuerza del bling bling

El bling bling surgió con fuerza en la cultura pop y el hip hop de finales de los años noventa y principios de los dos mil, cuando el brillo extremo se convirtió en símbolo de celebración, éxito y presencia escénica sin complejos. Con el tiempo, la moda trasladó esa energía luminosa a las alfombras rojas a través de lentejuelas, cristales, hilos metalizados y bordados que capturan cada flash y proyectan seguridad.

Esta tendencia trata de abrazar el resplandor sin medias tintas, transformando la prenda en un punto focal absoluto que aporta dinamismo y glamour instantáneo. Sus claves de estilo exigen equilibrio: dejar que los destellos hablen por sí solos, optar por cortes que acompañen el movimiento del cuerpo y mantener el maquillaje y el peinado en armonía para no competir con el brillo general.

Los brillos sobre las parsarelas internacionales

En la gala benéfica, el resplandor tuvo embajadoras que captaron todas las miradas desde el primer minuto. Eva De Dominici deslumbró con un vestido corto de manga larga y escote bote, completamente cubierto de bordados y pedrería en tonos metalizados y rosados con dibujos geométricos y florales. El diseño de Gabriel Lage fue acompañado por sandalias altas metalizadas y un clutch oscuro que equilibró la fuerza del diseño.

Julieta Nair Calvo, en tanto, impactó con un vestido largo plateado de textura brillante y escote en V de Sylvie Burstin, un estilismo de fuerte impacto visual que lució con el cabello suelto y lacio y una cartera negra rectangular que completó el conjunto con sobriedad.

Julieta Nair Calvo y Eva De Dominici a puro brillo en la gala de Baron B

La corsetería de las hermanas Cande y Juana Tinelli en la gala de Baron B

El corset tiene raíces centenarias en la historia del vestuario, donde nació como prenda interior destinada a ceñir el torso y dar forma a la silueta femenina con precisión. A lo largo de las décadas, los diseñadores resignificaron esa estructura rígida o armada con ballenas para convertirla en pieza visible y protagónica, fusionando rigor arquitectónico con sensualidad.

Hoy, esta tendencia consiste en esculpir el torso y marcar la cintura para generar contrastes potentes con faldas amplias, aberturas o tejidos fluidos que suavizan el conjunto. Las claves de estilo radican en lograr un buen calce que brinde comodidad y porte, contrastar la rigidez del corsé con texturas suaves y dosificar los complementos para mantener la elegancia y el equilibrio en escena.

La tendencia corset sobre las pasarelas

Las hermanas Tinelli ofrecieron lecturas muy personales de esta estética sobre la black carpet con los diseños de Verónica de la Canal y Joti Harriague. Cande Tinelli llevó un vestido blanco estructurado en el busto con escote corazón, recortes y tajo pronunciado, sumando botas altas de gamuza grisácea y una cartera estampada que le dieron un giro moderno y vanguardista. Juanita Tinelli apostó por un diseño de contraste con bustier de encaje negro y falda larga blanca satinada con abertura translúcida, reforzando el aire dramático de su look.

Zuzu Coudeu optó por un vestido negro de escote corazón sin tirantes y silueta recta al cuerpo de Evangelina Bomparola. La influencer completó el estilismo con un clutch negro y melena corta peinada hacia un costado. En tanto, Pía Slapka eligió un diseño blanco de corte sirena y escote corazón con breteles finos de Yellow House, un look luminoso y depurado que acompañó con un tocado delicado.

Embajadoras del corset: Zuzu Coudeu, Cande y Juanita Tinelli; y Pía Slapka

Así, entre el encanto translúcido de Brenda Asnicar, la sofisticación con guiño corset de Juanita Tinelli y el magnetismo brillante de Julieta Nair Calvo, la noche solidaria a beneficio de la Fundación Favaloro dejó un retrato vibrante de la moda actual, donde cada tendencia encontró su propia voz y confirmó que el estilo y el compromiso pueden brillar juntos.

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