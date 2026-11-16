Cande Tinelli tiene un estilo propio bien marcado y eso también se refleja en los espacios de su casa. La moda ocupa un lugar importante en su vida y eso se traslada a su vestidor, un ambiente en el que las prendas, los muebles y los objetos decorativos conviven en una propuesta que combina diferentes texturas y referencias estéticas.

Cande Tinelli

Lejos de los guardarropas cerrados y de apariencia minimalista, la hija de Marcelo Tinelli apuesta por una organización abierta, con percheros a la vista y una distribución que deja buena parte de su ropa al descubierto. Los detalles en madera y una alfombra animal print completan la ambientación de un espacio con una marcada impronta bohemia y rockera.

Un vestidor abierto con prendas a la vista y una paleta de tonos oscuros: así es el vestidor de Cande Tinelli

La estructura principal del vestidor de Cande Tinelli está compuesta por barras de colgado que recorren buena parte de la pared del fondo. Allí se concentra una amplia variedad de prendas, entre camperas, abrigos, chaquetas, tejidos y piezas de diferentes largos. La ropa ocupa gran parte de la superficie disponible y se encuentra distribuida sin una clasificación cromática estricta, lo que le da al espacio una apariencia más personal.

Así es el vestidor de Cande Tinelli

En cuanto a los colores, predominan el negro, el marrón y el bordó, aunque también se distinguen prendas blancas, beige y estampadas que aportan contraste. La disposición aprovecha la altura de las paredes y permite mantener las distintas piezas accesibles, mientras que algunos sectores inferiores quedan destinados al calzado y a otros elementos de guardado. De esta manera, el guardarropa se integra a la decoración y se convierte en uno de los principales protagonistas del ambiente.

Madera, iluminación cálida y una alfombra animal print como protagonista

Entre los materiales elegidos por Cande Tinelli, la madera tiene un papel destacado. El piso presenta un parquet de tonalidad cálida dispuesto en un patrón de espiga, que suma textura y contrasta con los colores oscuros de buena parte de las prendas. A los laterales también se distinguen pequeños muebles de madera clara, de líneas sencillas, que funcionan como superficies de apoyo y espacios de almacenamiento complementarios.

Así es la casa de Cande Tinelli

Sin embargo, uno de los detalles que más llama la atención es la alfombra animal print ubicada en el centro del vestidor. Con un estampado de leopardo en tonos beige, marrón y negro, rompe con la uniformidad del suelo y aporta un acento decorativo que acompaña la estética rockera del ambiente. La iluminación cálida completa la propuesta, resalta las distintas texturas y genera una atmósfera más íntima y doméstica. Así, el vestidor de Cande Tinelli combina una organización funcional con una selección de elementos que reflejan sus preferencias estéticas.