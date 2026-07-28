Nequi Galotti y Teresa Calandra asistieron al evento organizado por Lucía y Joaquín Galán por los 30 años del Hogar Pimpinela. Para la ocasión, las modelos lucieron diseños repletos de glamour y sofisticación que no pasaron desapercibido. Además, otras celebridades se volvieron protagonistas por sus looks.

Los looks en tendencia de Nequi Galotti, Teresa Calandra y Lucía Galán

La gala por el 30° aniversario del Hogar Pimpinela reunió a numerosas figuras del espectáculo, la moda y la televisión en una noche donde la solidaridad también fue protagonista. Además de celebrar las tres décadas de trabajo de la fundación creada por Lucía y Joaquín Galán, el evento dejó una verdadera pasarela de estilismos elegantes, en la que Nequi Galotti, Teresa Calandra y Lucía Galán apostaron por diseños sofisticados con guiños a las principales tendencias de la temporada.

De Nequi Galotti y Teresa Calandra a Lucía Galán: los mejores looks de la gala por los 30 años del Hogar Pimpinela

Nequi Galotti eligió un look de inspiración glam en el que el protagonista absoluto fue un pantalón de paillette en color bordó, uno de los tonos estrella del invierno. El diseño, de corte recto y caída fluida, aportó destellos y movimiento, convirtiéndose en la pieza más llamativa del conjunto.

Para equilibrar el brillo de la prenda, Nequi Galotti optó por una blusa negra de cuello alto con volados y mangas largas, una elección clásica que sumó elegancia. Su look se completó con stilettos negros y aros colgantes con piedras, logrando una propuesta ideal para una gala de noche.

Por otro lado, Teresa Calandra reafirmó el poder del vestido negro en clave shiny. La empresaria lució un vestido corto ceñido al cuerpo de mangas largas, al que combinó con medias negras translúcidas y botas bucaneras de cuero.

Teresa Calandra

Como accesorios, Teresa Calandra sumó aros colgantes plateados y un beauty look clásico en ella: cabello suelto con flequillo y maquillaje en tonos tierra, reforzando así una imagen elegante y atemporal que acompañó de manera acertada su glamoroso atuendo.

Como anfitriona de la noche, Lucía Galán eligió un estilismo cómodo pero sofisticado. La cantante vistió un pantalón negro de pierna amplia junto a una blusa al tono y un saco estampado en blanco, negro y gris con ilustraciones geométricas y detalles artísticos que aportaron personalidad al conjunto.

Uno de los elementos más llamativos fue el impactante collar de múltiples cadenas y piedras en tonos plateados, que iluminó el escote y elevó una propuesta basada en prendas clásicas. La intérprete de A esa completó el look con un maquillaje en tonos cálidos y su característico cabello rubio con ondas suaves.

Eugenia Tobal, Evelyn Scheidl y Graciela Borges también deslumbraron en la gala del Hogar Pimpinela

Eugenia Tobal fue otra de las invitadas a la gala del Hogar Pimpinela por el festejo de sus 30 años. La actriz apostó por una de las tendencias más fuertes de la temporada: el traje sastrero reinventado con detalles luminosos. Su conjunto negro estuvo compuesto por un blazer de corte recto y pantalón al tono, al que incorporó apliques de brillos en las mangas, un recurso que aportó sofisticación sin perder la esencia clásica del diseño.

Eugenia Tobal y Lucía Galán

Por su parte, Evelyn Scheidl optó por un look total black que se destacó por dos accesorios: un collar XL repleto de piedras y un poncho artesanal en tonos negro y beige. Además, su atuendo en tonalidad oscura equilibró dos texturas: el terciopelo de la polera y el encaje del pantalón.

Evelyn Scheidl y Graciela Borges

Graciela Borges, quien también acompañó a los hermanos Lucía y Joaquín Galán en una velada muy especial, se hizo presente con un look que refleja su personalidad auténtica y extrovertida. La artista llevó un vestido camisero negro con estampa floral rojo y diseño animal print.

Así, con propuestas diferentes, pero un mismo hilo conductor basado en la elegancia, Nequi Galotti, Teresa Calandra, Lucía Galán, Eugenia Tobal, Evelyn Scheidl y Graciela Borges integraron la lista de los mejores looks de la gala por los 30 años del Hogar Pimpinela. ​