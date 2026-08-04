De la televisión a recorrer el mundo: así es la exclusiva nueva vida de Teresa Calandra

La reconocida modelo de los 80 y conductora, Teresa Calandra, conversó con Marcelo Polino en Caras Glam, donde compartió datos inéditos sobre su carrera, su vida, sus proyectos y también dio detalles de su nueva faceta que fascina a sus seguidores. La nota, que se emitirá completa hoy a las 22 horas en Caras TV, la artista mencionó su nueva vida entre lujos y algo más.

Teresa Calandra dio detalles de su nueva faceta como viajera

Teresa Calandra fue una de las modelos más importantes en la década del ochenta, desfilando para los grandes de la moda como Giorgio Armani, Elsa Serrano y Gino Bogani. También condujo programas como “Con Teresa”, “Entre amigas” y “Bienvenidas” e incursionó el la ficción en telenovelas y series entre las más conocidas: Perla Negra, Un cortado, Los Simuladores, Historias de Café y Champs 12. Con los años se convirtió en empresaria de éxito en el mundo de la moda y ahora, surgió una nueva faceta: la de acompañante en viajes de lujo.

Teresa Calandra en Caras Glam por Caras TV

“Me voy a Canadá, ya el grupo está armado, y me voy en una semana. Hacemos toda la costa este y terminamos en Vancouver”, explicó la conductora en la charla con Marcelo Polino en Caras Glam, revelando detalles de su próximo viaje. La modelo aclaró que comunica el dato en redes sociales, brinda los datos de la agencia y la gente llama. “Te testean todo, te escanean, te piden hasta el grupo sanguíneo”, agregó. En este sentido aclaró que son grupos homogéneos y exclusivos: “Son viajes muy arriba con hoteles de cuatro y cinco estrellas”.

La exmodelo también relató cómo funciona su rol como acompañante: “Yo acompaño al grupo y viajan las dueñas, siempre. Si quiero puedo ir a los lugares o no”. Además, indicó que cada uno decide que es lo que quiere hacer en sus viajes. “Siempre hay diferentes grupos: los que van al shopping, los que prefieren la playa o los masajes”.

Teresa Calandra en Caras Glam

Teresa Calandara reveló cómo comenzó su nuevo rubro

Teresa Calandra recordó que empezó a realizar viajes gracias a su amiga Evelyn Scheidl, quien le aconsejó que se haga una limpieza de cutis. “Me dice:’ te voy a sacar turno y te vas al hotel tal que está fulano de tal, así te haces una linda hidratación’. Bueno cara lavada, me hago una hidratación, me dejan la piel divina, bajo y me encuentro a dos chicas con dos carriones y me dicen: ‘Teresa Calandra (...) somos seguidores tuyas somos de Rosario, tenemos que viajar con vos. Dije: ‘Bueno, hay que conseguir una agencia que quiera contratarme’ y me contestaron: ‘Nosotras tenemos la que viajamos siempre’”.

Teresa Calandra

“A los 15 días me llamó la agencia. Estambul, Singapur, Bali, Nueva York. Dubai y ahora, nos vamos a Canadá. Estoy chocha", expresó. En esta línea adelantó sus próximos destino. "En diciembre del 7 al 14 previo a Navidad, que ahí es muy divertido estoy invitando, ya hay gente anotada y en abril, Japón Estambul”, informó y expuso: “Se dio así, no es que yo sea agente de viaje, soy la celebrity. La famosa que acompaña el grupo”.

La entrevista promete revelar aún más detalles de la vida personal y profesional de Teresa Calandra, y sin duda será uno de los contenidos más destacados del ciclo de Caras Glam. La nota completa estará disponible hoy a las 22 horas en Caras TV, donde los seguidores podrán conocer en profundidad a esta multifacética figura que combina moda, televisión y ahora, viajes de lujo, con la misma gracia y estilo que la caracterizan desde sus comienzos en las pasarelas.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Nestor Grassi/PERFIL