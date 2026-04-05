El tierno look de Elle en su paseo por Ginebra con Maxi López: total pink y lentes oversized

Durante un paseo por las calles de Ginebra, Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson, se robó todas las miradas con un look total pink tan cómodo como adorable, ideal para un día de sol en la ciudad suiza.

Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson

El dulce look de Elle, la hija de Maxi López

Para la salida, la pequeña Elle López usó un outfit de impronta invernal en clave sweet porque llevó un conjunto en tonos rosa compuesto por calzas y sweater tejido, que combinó con un chaleco puffer blanco con lunares multicolor, una de las prendas protagonistas del estilismo. El detalle fashionista lo sumaron sus lentes de sol en formato oversized y marco rosado, que elevaron el look con un guiño trendy y divertido.

Siempre de la mano de su papá, la nena de tres años completó el outfit con zapatillas en tonos pastel, logrando una estética relajada y canchera, perfecta para un paseo urbano pero sin perder el toque infantil. El pelo recogido en una colita alta terminó de darle ese aire fresco y espontáneo.

Elle López

Horas más tarde, Daniela Christiansson compartió en sus redes sociales una serie de imágenes del look elegido por su hija para celebrar Pascua, donde se la pudo ver disfrutando de una clásica búsqueda de huevos en el jardín.

En esa ocasión, la nena optó por un outfit más casual pero igual de encantador: un jean celeste de corte relajado combinado con una remera blanca de manga larga y un delantal rosa con volados. El detalle más tierno fue la vincha con orejitas de conejo, un accesorio infaltable para la celebración.

Elle López

Canasta en mano y rodeada de verde, la pequeña se mostró feliz mientras recolectaba huevos de chocolate de colores, en una escena que combinó naturaleza, juego y estilo. Una vez más, Elle López demostró que incluso en sus looks más simples, el encanto está en los detalles.

Maxi López mostró a Elle hablando en español y enterneció a sus seguidores

Maxi López también compartió en sus redes un video del paseo que enterneció a sus seguidores porque en medio de la caminata, se lo puede ver charlando con su hija, quien mezcla inglés y español con total naturalidad.

Entre risas y juegos, Elle López se animó a decir algunas de sus primeras palabras en castellano, como "buen día", y hasta marcó el rumbo del paseo al proponer ir al parque. La escena, simple pero genuina, reflejó la complicidad entre ambos.