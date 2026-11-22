Fiel a su impronta relajada pero sofisticada, Dolores Barreiro volvió a marcar el pulso de la temporada desde su cuenta oficial de Instagram. Frente a un perchero repleto de género y color en la puerta de su boutique Holi, la empresaria y conductora armó una curaduría especial con cuatro equipos pensados para resolver distintos momentos de la semana.

Con un lenguaje cercano y espontáneo, la modelo desglosó cada prenda, detalló los géneros artesanales y propuso combinaciones de calzado que van desde la comodidad plana hasta el espíritu más folk. “Cuando armás un buen equipo, tenés todo resuelto”, aseguró mientras exhibía cada pieza a cámara, demostrando que el secreto del buen vestir reside en el equilibrio entre siluetas amplias y detalles con historia.

Dolores mostró los cuatro looks ideales para la semana

Los looks de Dolores Barreiro: sastrería relajada y contrastes vibrantes

Para dar inicio a la semana, Dolores Barreiro apostó por un conjunto monocromático en verde lima compuesto por una falda amplia con movimiento y una blusa de mangas acampanadas. A este dúo fresco le sumó una chaqueta reversible en tonos crudo y verde esmeralda con textura acolchada artesanal, ideal para sumar abrigo liviano sin perder el espíritu descontracturado. Para coronar este primer equipo, eligió unas chatitas de terciopelo en tono bordó intenso que aportan un contraste cromático inesperado y ultra chic.

Look 1 de Dolores Barreriro; Falda, camisa y saco bicolor en tonos lima

En la segunda propuesta, la modelo redobló la apuesta del color con una dupla que grita primavera y buen humor: una camisa rosa pastel confeccionada en gasa de algodón con delicados estampados diminutos y botones nacarados, combinada con unas babuchas amplias de tiro alto en color amarillo mostaza, ajustadas con un cinturón de cuero marrón con detalles florales. “Es una explosión de alegría para levantar cualquier día”, comentó la diseñadora sobre este estilismo que equilibra la fluidez de la parte superior con el volumen arquitectónico del pantalón.

Look 2 de Dolores Barreiro: babucha mostasa y camisa rosada

Juego de texturas, estampas botánicas y el toque folk por Dolores Barreiro

El tercer equipo que presentó Dolores Barreiro puso el foco en la superposición de géneros y el trabajo artesanal, sello indiscutido de su firma. La base consiste en un pantalón palazzo de caída fluida en tono amarillo manteca, acompañado por una camisa en verde oliva con estampado botánico sutil. Sin embargo, el verdadero golpe de efecto llega con la tercera pieza: una camisa-chaqueta confeccionada íntegramente en patchwork de sedas y algodones bordados a mano, donde conviven retazos en verde esmeralda, violeta, ocre y magenta. Para este conjunto, la modelo sugirió acompañar con zuecos de cuero trenzado en suela, los mismos que lució durante toda la grabación.

Look 3 de Dolores Barreiro: pantalones holgados, camisa con print paisley y saco patchwork

Para el cuarto y último look, pensado quizás para un evento de tarde o una salida de fin de semana con aire boho-chic, eligió un vestido largo cruzado con volados en el escote y estampa psicodélica en tonos coral, rosa y verde agua. Sobre los hombros, sumó un poncho o ruana de lana liviana en gris topo con flecos y diseño geométrico en tie-dye, logrando una silueta envolvente. Como remate infalible, propuso calzar unas botas texanas de caña media con textura reptil en blanco y negro y bordados oscuros.

Look 4: Vestido largo cruzado y ruana

Las claves de estilo que resumen la curaduría de Dolores Barreriro

Más allá de las prendas puntuales, la selección de Dolores Barreiro dejó en claro cuáles son los pilares que rigen su guardarropa actual y cómo adaptarlos al día a día sin esfuerzo:

*El reinado de las siluetas holgadas: Ya sea a través de babuchas con pinzas, pantalones palazzo o vestidos fluidos, la consigna principal es priorizar la libertad de movimiento sin resignar elegancia.

*Color blocking con tonos tierra y vibrantes: La modelo demuestra que mezclar verde lima con bordó, o amarillo mostaza con rosa pálido, funciona a la perfección cuando los géneros tienen caída natural y texturas orgánicas.

*El valor de lo artesanal: Las costuras vistas, el patchwork y las telas teñidas o estampadas de manera tradicional elevan cualquier básico y convierten cada prenda en una pieza única.

*Calzado versátil como punto focal: Un mismo equipo cambia por completo según qué se elija en los pies; las chatitas de terciopelo suman romanticismo, los zuecos trenzados aportan frescura urbana y las texanas imprimen actitud rockera.

Con esta guía práctica y luminosa, Dolores Barreiro reafirma que la moda se disfruta mucho más cuando funciona como un juego creativo. Lejos de las estructuras rígidas, su propuesta invita a animarse al color, mezclar estampas sin miedo y construir equipos con identidad propia para transitar cada día de la semana con total naturalidad.