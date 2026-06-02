Entramos al living de Guillermina Valdés: rústico, lleno de plantas y transformado en oficina

Guillermina Valdés abrió las puertas de su casa y sorprendió con un espacio que refleja su estilo personal y la manera en que organiza su vida cotidiana. La propuesta se presenta como un ambiente versátil, pensado para acompañar distintas actividades y mantener una estética moderna con detalles minimalistas. En este entorno se integra lo funcional y lo creativo, con una disposición que invita a descubrir cómo se articula la rutina de la actriz y su familia.

La increíble decoración del living de Guillermina Valdés: rústico y lleno de plantas

El living de Guillermina Valdés se convirtió en un espacio multifuncional que refleja tanto su estilo personal como su rutina diaria. En las últimas horas, la artista compartió una serie de imágenes que mostraron cómo este sector se transformó en una oficina. Las historias que publicó en Instagram destacaron cómo ella y su equipo aprovechaban cada sector de la propiedad para una producción.

Guillermina Valdés

Los posteos mostraron cómo este ambiente combina la calidez de lo rústico con la practicidad de un lugar pensado para trabajar. La madera domina las paredes y parte del mobiliario, aportando continuidad visual y reforzando la idea de un entorno natural. La disposición amplia permite que la luz ingrese de manera directa a través de grandes ventanales, generando una conexión constante con el exterior.

La presencia de plantas distribuidas en distintos rincones es uno de los rasgos más característicos del living de Guillermina Valdés. Macetas de diferentes tamaños acompañan la decoración y aportan frescura, convirtiendo al living en un ambiente donde lo verde se integra de manera orgánica. Esta elección refuerza la idea de un lugar que se abre hacia la naturaleza, incluso dentro de la ciudad. Por otro lado, la elección destaca el estilo minimalista con toques modernos de este sector.

El living de Guillermina Valdés

La mesa central, ubicada en el corazón del ambiente, organiza la circulación y funciona como punto de encuentro, mientras que distintos sillones en tono neutro completan la propuesta sin perder coherencia con el estilo general. Además, las imágenes permitieron ver cómo parte de su equipo trabajaba en uno de los sofás, ubicado cerca de la chimenea. El escritorio improvisado se acompaña de objetos personales y decorativos, lo que refuerza la idea de un espacio pensado para la rutina.

Balcón, chimenea y estilo minimalista: Guillermina Valdés mostró el living de su casa

El living de Guillermina Valdés se comunica con el exterior a través de puertas vidriadas que conducen al balcón. Desde allí se observa el entorno verde y los edificios cercanos, generando una relación directa entre interior y exterior. Esta apertura amplía la percepción del ambiente y lo convierte en un lugar versátil, donde suele compartir tiempo con familia y amigos. La disposición del mobiliario responde a una lógica práctica.

Entre las publicaciones que realizó la empresaria, se apreció la decoración que eligió, donde el estilo rústico se impone. Uno de los sectores que más destacaron sus seguidores fue la chimenea en color beige que se ubica en el medio del espacio, convirtiéndose en eje del conjunto. Sobre ella, la influencer eligió agregar elementos y objetos que puedan mantener la estética que eligió, desde un cuadro hasta recuerdos de viajes.

La alfombra ubicada en el centro y los muebles modernos, como la mesa baja redonda, completan la ambientación y refuerzan la idea de un espacio pensado para ser vivido en múltiples formas. La madera y las plantas aportan naturalidad, mientras que los muebles y los objetos decorativos modernos equilibran la propuesta. De esta forma, Guillermina Valdés consiguió un living que refleja su impronta personal y mantiene una estética coherente.

El living de Guillermina Valdés

Guillermina Valdés mostró el living un espacio que refleja su estilo personal y la manera en que organiza su vida cotidiana. La propuesta se caracteriza por la versatilidad y la integración de distintas funciones en un mismo entorno, con una estética que mantiene coherencia y simplicidad. Cada detalle acompaña la idea de un lugar pensado para múltiples actividades, mostrando cómo lo personal y lo laboral pueden convivir en armonía.

VDV